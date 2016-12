Kuu kvadraat Jääras oleva Uraaniga võib päeva teises pooles tekitada rahutuid ja närvilisi olukordi, samuti on võimalikud üllatused ja ootamatused. Kuid õhtu sobib suurepäraselt eksperimentideks ja katsetusteks.

Päevas on palju sellist, mida sa esmapilgul haaata ei suuda. Kui oled teinud kindlaid plaane, siis ei õnnestu sul neist kinni pidada. Liikluses ja kõrgustes erilist ettevaatust!

Kaksikud

Ära vii oma juttu teemadele, mis seotud kellegi varandusliku seisu või positsiooniga. Valitseva üldmõju tõttu on inimesed üsna kadedad - kergesti võidakse kellegi suhtes vimma pidama hakata.

Vähk

Vähis liikuv Kuu on opositsioonis Pluutoga ning kvadraadis Uraaniga. Niisiis võib juhtuda, et asjad ei lähe sugugi nii, nagu sa kavandasid. Kõikides üks-ühele suhetes on pinget, mis võib väljenduda nii iha kui vihana.

Lõvi

Kuigi sul on suur soov riskida ja panna kõik munad ühte korvi, tuleks nüüd kõige sellega äärmiselt ettevaatlik olla. Sul ei pruugi kõigest olla objektiivset informatsiooni.

Neitsi

Võimalik, et oled teinud ülipõhjalikke ja detailseid plaane, kuid paraku kulgeb elu oma rada... Täna näed, et üllatusmoment on tegelikult tore asi, mis ei lase elul igavasse rutiini sumbuda.

Kaalud

Hetk muudab sind kergesti solvuvaks. Samas oled äärmiselt intuitiivne ja võid tulla geniaalse idee peale. Ka romantilised suhted ja eriti füüsiline armastus pakub sulle tavalisest enam.

Skorpion

Kuu ja Pluuto vastasseis võib tuua päeva sellist intensiivsust, mis muudab sinu suhted teistega kas pingeliseks või siis sügavalt tähendusrikkaks. Sinu ja kellegi vahel võib tekkida müstiline sünkroonsus.

Ambur

Ideaalne aeg mõne suurema muudatuse tegemiseks – kuid kõik peab olema juba varem läbi mõeldud ja ette valmistatud. Kiirustamine on hetkel lubamatu. Ettevaatust nii liikluses kui ka ümberkäimisel ohtliku tehnikaga!

Kaljukits

Päevast võib kujuneda oluliste suhete päev. Võimalik, et täna alguse saanud tutvus või sõlmitud leping mängib hiljem olulist rolli – seda nii positiivses kui ka negatiivses võtmes.

Veevalaja

Igapäevatöö või mõne muu kohustusega seoses olev võib jõuda mingisse murdepunkti, kus toimub oluline pööre. Hoolitse siis selle eest, et see pööre oleks ikka positiivne!

Kalad