Kaksikud

Täna tasuks rohkem ringi liikuda ehk siis korralikult toituda just erinevatest muljetest ja sündmustest. Nii et muuda tänane päev enda jaoks võimalikult sündmusterohkeks.

Vähk

Hetkel on seos kõigega, mis on sinu jaoks väärtuslik - see võib olla nii suhe, kogemus kui ka mingi kindel ese. Päev võib kaasa tuua kas mõne ootamatu või siis müstilise alatooniga sündmuse.

Lõvi

Kuu liigub Lõvis ja moodustab opositsiooni Veenusega. Järelikult on oodata mõnda põnevat seltskondlikku sündmust. Seda muidugi juhul, kui sa kodus ei istu. Sel juhul naudid lihtsalt rahu.

Neitsi

Kosmogramm soosib passiivset puhkust ehk siis lihtsalt rahulikku olemist vaikuses ja rahus. Täna võid olla ka äärmiselt loominguline – kirjuta kallimale vajalik kiri, luuleta lõpuni see peas kumisev luulerida!

Kaalud

Naudid aktiivset meeleolu, mille tagajärjel võtad ehk ka rohkem ette. Sinu ja teiste vahel on nüüd palju tundlikkust, mis võimaldab mõista ja tunda sõnadeta.

Skorpion

Kosmiline muster on soodne kõigeks, mis seondub kodu, perekonna ja majapidamisega. Võiksid oma elamist kaunistada mõne ilusa pildi või kunstiteosega. Samas kipud liialdama kas siis söögi või joogiga.

Ambur

Tänast laupäeva võiksid kasutada selleks, et minna kuhugi põnevasse või eksootilisse paika. Või otsi üles mõni tuttav vandenõuteoreetik ja arutage maailmapoliitika tegeliku olemuse üle.

Kaljukits

Edukas päev, mil näed vajalikke detaile ja suudad parandada eelnevaid möödalaskmisi. Ka isiklikus liinis võivad asjad areneda sulle meeldivas suunas. Vajad nüüd eelkõige siirast suhet.

Veevalaja

Võimalikud on intensiivsed tajud ja sügavad läbielamused, mis panevad sind asju uue nurga alt nägema. Hea päev nii sensitiivi kui ka psühholoogi mängimiseks. Samas on oht asju kaotada või kuhugile maha unustada.

Kalad