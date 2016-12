Edgar Savisaar kirjutas Facebookis, et Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) kunagine peakontor Wismari tänaval on jälle müügis ning imestab, et praegune müügihind erineb suuresti sellest, millega IRL 2011. aastal hoone müüki paiskas.

"Tuleb välja, et tookord müüdi maja poole hinnaga! Kuidagi kiiresti käib see maja käest kätte. Võib-olla on tal needus peal, et omanikud vaid lühikeseks ajaks pidama jäävad," kirjutab Savisaar.

Ta lisab: "Aga võib-olla tahab nüüd IRL selle maja tagasi osta, eks ta on olnudki kui üks rahakapp. Ja IRL on vahepeal kosunud ka."