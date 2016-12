Kagu-Nigeerias varises sisse Uyo linna kiriku katus. Õnnetuses sai surma ligikaudu 160 inimest, vahendab BBC.

BBC andmetel võib surnute hulk olla oluliselt suurem, sest arvatavasti on paljud ikka veel rusude all lõksus.

Õnnetuse hetkel oli kirikus mitusada inimest, sealhulgas Akwa Ibomi osariigi kuberner Udom Emmanuel, kes pääses õnnetusest eluga.

Emmanuel kinnitab, et on tulemas uurimine, et välja selgitada võimalik ehituspraak.

Tunnistajate sõnul oli kirik alles ehitamisjärgus.