Jäär Jääras liikuv Kuu teeb päeva teises pooles ühenduse Uraaniga. Niisiis võib päev kujuneda üsna lennukaks. Jälgi siis seda, et sa päris õhku ei tõuseks – näiteks autoroolis olles kujutad ette, et oled piloot!

Vähk Kui täna tekib mingi olulisem suhe või sõlmub kokkulepe, saab see tulevikus olema intensiivne ja üsna äärmuslik, tuues kaasa olulisi muutusi. Pead olema valmis sõiduks Ameerika mägedel.

Neitsi Nagu eile, nii ka täna on õige hetk tugevdada või kinnistada kõike seda, mis on tähtis ja millele sa toetud. Ka võiksid keskenduda enda sisemistele, sügavalt isiklikele soovidele ja vajadustele.

Ambur Võid täna tunda, et keegi isik või mõni olukord ahistab su vabadust olla see, kes sa tegelikult oled. Kipud oma veidrusi ülemäära demonstreerima.