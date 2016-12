Jüri Ratas alustab peaministritööd hindega, millele Taavi Rõivas kordagi lähedalegi ei jõudnud. Rataselt ootavad palju ka opositsiooni toetajad.

Eesti Päevaleht on alates 2015. aasta maist koos Turu-uuringute AS-iga viiepallisüsteemis uurinud, kui rahul ollakse peaministri tööga. Sellel ajavahemikul on varem olnud peaministriks ainult Taavi Rõivas, kelle reiting ei jõudnud 17 küsitluse korral kordagi hindeni 3.

Esimene küsitlus andis Ratasele lausa hinde 3,54.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.