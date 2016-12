USAs Alabama osariigis hukati kinnipeetav. Tunnistajate sõnul köhis ja oigas hukatav veel 13 minutit pärast mürgisüsti tegemist.

45aastane Ronald Bert Smith tunnistati surnuks rohkem kui pool tundi pärast mürgisüsti tegemist. Osariigis kasutatakse hukkamiseks kolme mürki ning esimesena süstitakse Midazolami, mis on uimastava toimega. Viimase kohta väitis Smith kohtus, et see põhjustab valutundlikkust, kirjutas BBC.

Surmamisprotseduuri algul hakkaski Smith ohkima ja köhima, surus käed rusikasse ja kergitas pead. Mehe teadvuselolekut kontrolliti kaks korda, enne kui viimased kaks mürki manustati. Tunnistajad nägid, et ta tõstis kätt ka pärast teise mürgi manustamist.

Kohalikud võimud on absoluutselt veendunud, et hukkamisel järgiti protokolli. Hukatu lahatakse.

Enne hukkamist küsiti Smithilt, kas tal on eelnevalt midagi öelda. Smith vastas, et ei ole.

Smithile mõisteti surmanuhtlus kaupluseröövi käigus poetöötaja surnuks tulistamise eest 1994. aastal. Vandekohtunike kogu hääletas Smithi karistuseks eluaegse vanglakaristuse, kuid kohtunik tühistas vandekohtunike otsuse ja mõistis mehe surma.

Ka varem on hukatavad piinu tundnud. Clayton Lockett oli hakanud valu pärast oigama ja väänlema ning rebinud end köidikutest lahti. Protseduuri läbi viinud ametnikud viisid ta erakorralise meditsiini tuppa. Hinge heitis ta alles ligi kolmveerand tundi pärast hukkamise protseduuri algust.