Piparkoogimaania näitusel näeb seekord ka Poola ja Ungari piparkoogimeistrite kunstitöid. Poola piparkoogitainas on hoopis teistsugune ja palju vastupidavam, kinnitab väljapaneku korraldaja Mari-Liis Laanemaa, kes käis suvel ka ise poolakatega koos piparkoogitaieseid vorpimas. Ent eestlaste piparkoogikunst on see-eest söödav!

Näitusesaali astudes tundub, nagu oleks sattunud imedemaale. Vürtsiküpsisehõngulises saalis on loendamatu hulk glasuuritud kuuski, ühest saalinurgast vaatab vastu põhja konn, teisest ussikuningas. Eemal istub haruldane Eesti kiskja ilves, kikilipsuga muidugi. Kõik need puud ja olendid on tehtud piparkoogist.

Kui mullu oli piparkooginäituse teemaks "Püha piparkook" ja taustaks kõlas orelimuusika, siis tänavuse väljapaneku teema on mets. "Veebruarikuus olin tohutult imelises metsas, mis ei asu tegelikult Eestis, vaid Saksamaal, aga see on väga võimas mets. Seal ma tundsin, kui eriline on mets ja mida see inimesele tähendab. See emotsioon oli nii tugev, et ma tundsin, et selle aasta teema peakski olema mets. Ma arvan, et igale eestlasele on mets oluline," seletab näituse eestvedaja Mari-Liis Laanemaa. Tema sõnul läks see ka kunstnikele hästi peale. Oma metsateemaliste meistriteostega ilmusid kohale needki, kes alguses sel aastal osaleda ei plaaninud.

Meie tainast taiesed ei säili