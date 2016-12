Tänavu neljandat korda Grammy nominatsiooni pälvinud dirigent Tõnu Kaljuste on muusikaauhinna korra juba võitnud – 2014. aastal Arvo Pärdi "Aadama itku" juhatamise eest. Enda tänavusi tegemisi 2014. aastaga võrreldes tõdeb dirigent, et 2016. aasta pole nii töine olnud, kuid edukaks peab ta mõlemat aastat.

Et ta tänavuste tegemiste eest parima klassikakogumiku Grammyle nomineeritakse, Kaljuste ei aimanud. "Läheb nagu läheb. Loodan, et võidab huvitavaim ja parim album," lausub ta rahulikult. "Asjasse puutuvad inimesed kuulavad kõiki nominente ja otsustavad. Ise pole ma konkurentide plaate kuulanud ega oska midagi arvata," seletab Kaljuste, kes püüab seekord Grammy auhinda Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestri plaadiga "Gesualdo". "Mõni teine plaadifirma ECM Records alt välja tulnud plaat on olnud minu produtsendi Manfred Eicheri erinevate nominatsioonide nimekirjas," märgib Kaljuste.

Tänavu on Grammyle nimeliselt esitatud kolm eestlast. Parima orkestriesituse kategooria nominentide seas on Neeme Järvi Jacques Ibert’i teoste plaadiga ning parima nüüdismuusikateose nominentide hulgas Eesti fagotimängija Martin Kuuskmann Theofanidis’ fagotikontserdiga. 2014. aastal oli samuti kolm Eesti nominenti: Arvo Pärt, Neeme Järvi ja Tõnu Kaljuste.

Nii aasta albumi kui ka parima kantrialbumi kategoorias on aga nomineeritud ansambel Sturgill Simpson, mille kitarristiks on noor eestlane Laur Joamets . Seega võib öelda, et 2016 on eestlastele edukaim Grammy nominatsioonide aasta. "Meile kõigile on see igati arvestatav saavutus," usub Kaljuste.