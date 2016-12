”Koloniaalkaupluse valikus on kõik hädavajalik kassitoidust kuni piima ja juurikateni. Tooted pärinevad suures enamuses Eesti väiketalunikelt või on mahedad. Kohvikus on vahelduv päevamenüü. Hitt-tooted on bataadifriikad ja Palja Pagari leivad," tutvustas Truusa. Toitude hinnavahemik ulatub 2.50 kuni 6 euroni.