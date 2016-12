Neljapäeva õhtupimeduses Harjumaal Järsi külas autolt löögi saanud 57aastane mees hukkus peaaegu koduakna taga.

Õnnetuskohal on päev hiljem kõik enam-vähem nagu alati. Vihmamärjale teele tõmmatud jooned on jõudnud peaaegu ära kuluda. Teeservas meenutavad õnnetust vaid tuuleklaasi- ja esitulede killud.

Mehe kodu on sõna otseses mõttes minuti kaugusel. Teda ootas seal abikaasa, lähedalasuva kooli õpetaja. Õnnetuspaigas on kiirust piiratud 70 kilomeetrini tunnis. Sellekohased sildid pandi siia viimastel aastatel, varem kehtis kiiruspiirang mitusada meetrit kaugemal. Autojuhid ei näi seda vähemalt päevavalgel kuigi tõsiselt võtvat. Kuid siis löövad pidurituled küll lõõmama, kui nad näevad teeservas seisvat Õhtulehe fotograafi, sest sile ette tõstetud kaamera meenutab veidi politsei kiirusradarit.

Autojuht oli kaine. Kas ka hukkunu, selgitab välja ekspertiis, mis võtab aega. Esmastes teadetes mainiti samas, et mees ületas teed selleks mitte ette nähtud kohas. Õnnetuspaigast silmapiirini polegi õiget ületuskohta näha, ehkki mõlemal pool teed on bussipeatus. Nähtavus on seal vähemalt valgel ajal üsna hea, sest tee on sirge. Ohvril polnud helkurit.