Eile astusid Harju maakohtu ette kaks sõpra, kelle joomapidu Tallinnas Sügise tänava korteris lõppes sellega, et üks soris salaja relvakapis, võttis relva ja tulistas paar kuuliauku vastasmaja seina.

Mullu 5. mail kella 11.15 ajal sai häirekeskus teate, et Sügise tänav 10 kortermaja aknast on tulistatud vähemalt neli lasku. Kuulid tabasid vastasmaja seina, millest üks purustas ühe topeltakna klaasi, kuhu jäi pidama. "Olime elukaaslasega kodus, kui paugutamine algas. Esialgu ei saanud aru, et tulistamine, aga kui aken puruks läks, siis sain aru, et see on ikka päris tulistamine," meenutas kuulitabamuse saanud korteri perenaine eile kohtus. Toona helistas ta hädaabisse. "Tulistamine on väga ohtlik, sest tänaval oli jalakäijad ja lapsed. Lihtsalt väga hea, et keegi pihta ei saanud."

Tulistaja oli 32aastane Maxim Bondarev, kes läks oma sõbra Oleg Rusini juurde poole ühe ajal öösel, et hundijalavett juua. "Ta helistas ja mind kutsuti. Võtsime terve öö napsu koos," meenutas Maxim kohtupingis. Joomingu käigus võttis Oleg oma käelt sukeldujakella, pani selle seifi ja lukustas selle. Seifivõtme pani püksitaskusse. Pidu jätkus, kuni Oleg diivanile magama jäi. Maxim jätkas üksinda viina kummutamist. "Istusin arvutis, ja kuna oli veel alkoholi, jõin seda. Lõpuks olin liiga purjus ja transport veel ei sõitnud, takso jaoks raha polnud," põhjendas mees, miks ta koju ei läinud. Siis tekkis tal kange soov tutvuda seifis olevate relvadega. "Ma ei tea, miks, aga tahtsin leida võtme, et näha relvi. Ma alguses püüdsin teda (Olegi) üles äratada, aga siis läks käsi hoopis taskusse." Sealt ta võtmeid ei leidnud. "Leidsin võtmed esikuriiulilt kannu seest, avasin seifi ja võtsin automaadi välja. Vaatasin seda ja panin tagasi." Järgmiseks võttis Maxim püstoli. "Vaatasin seda ja võrdlesin teistega (püstoleid oli kolm – L. V.). Siis panin selle seifi tagasi, aga ei lukustanud kappi. See on, mida ma mäletan. Ma jõin ennast lihtsalt nii täis."

Tulistamist ei mäleta