"Nutsin, karjusin, röökisin. Palusin isegi kõige vägevamat, et mu auto käima läheks. See tegi vaid klikk, klikk, klikk. Teadsin, et nüüd on vaid aja küsimus, millal mulle otsa sõidetakse," kirjeldab naine oma ärevat hingevalu hetk enne seda, kui kuulis autoaknal päästvat koputust: "See oli ingel. Minu maanteeingel!"

"Olen alati uskunud, et õnn on materiaalne vabadus. Nüüd tean, et õnn on see, kui kohtad oma eluteel selliseid inimesi. Kas või korraks!" ütleb Katrin.

Liigutava lõpuga õnnetu lugu sai alguse sellest, et Tartust pärit naine oli tükk aega otsinud endale sobivat autot. Kuulutusi uurides torkas lõpuks sobiv sõiduk silma. Auto müüjaga sai Katrin kokku 7. detsembril Tallinnas.

Sõiduk meeldis esimesest pilgust ja sealsamas kirjutati alla ostu-müügileping. Kella 17 ajal hakkas Katrin Tallinnast Tartu poole sõitma.