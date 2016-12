Tallinnas Narva maantee ja Pronksi tänava sisehoovis asus tsaariajal ehitatud maja, mis muinsuskaitse alla ei kuulunud. Novembri algul hakati seda lammutama, et rajada asemele uus kortermaja. Ümberkaudsed elanikud ei olnud uusarenduse vastu, küll aga on pahased ajaloohuvilised.

Ajaloolane Jaak Juske räägib, et lammutatud maja oli üks viimaseid säilinud hooneid kunagisest Kompasna ehk Kompassi asumist, mis jäi tänase Narva maantee ja Tartu maantee vahelisele alale.

"Asumina on see kohanimi veel olemas, aga vanast hoonestusest on jäänud sõja ja lammutustööde tõttu väga vähe alles," selgitab ta. Ka kõnealune maja ei pääsenud sõjast tervena, vaid ehitati pärast sõda uuesti üles. Ajaloolane kirjeldab, et kividest laotud hoone ehitati tsaariajal Härjapea jõe kaldale. "Lammutatud maja oli üks kahest säilinud kunagise Väike-Kompassi tänava majast," teab Juske.

25. novembril postitas ajaloolane Facebooki pildi lammutustöödest. Kas maja lammutamine puudutas teda kuidagi?