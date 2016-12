Kanada Calgary loomaaed uurib seitsme pingviini müstilist surma, vahendab Stern Online. Surnud linnud leiti hommikul basseinist.

Lahkamisel selgus, et nende surma põhjus oli uppumine. See on omamoodi müsteerium, sest pingviinid on teada-tuntud head ujujad. Koloonia 15 pingviini elavad kenasti edasi.

"Seitsme pingviini surm oli kohutav uudis," ütles üks Calgary loomaaia zooteenistuse juhte Jamie Dorgan. Ta ei mõista, kuidas seesugune asi juhtuda sai. Ühe võimalusena on pakutud, et linnud sattusid mingil põhjusel paanikasse.

Olgu lisatud, et Calgary loomaaia pingviinid elavad praegu ajutisel pinnal, sest nende alalises elukohas käib renoveerimistöö.