Itaalia president Sergio Mattarella alustas reedel parteidega konsultatsioone, et leida lahendus riigi kriisist väljaviimiseks. Peaasjalikult on nüüd Itaalia ees kolm-neli varianti, kuidas sündmused võiksid edasi areneda.

Nii võidakse moodustada tehniline valitsus, seesuguseid on pärast Teist maailmasõda olnud Itaalias küllaltki tihti. Põhiliselt tähendab see, et valitsuse etteotsa määratakse parteitu, kuid autoriteetne ja lugupeetav juhtimiskogemusega inimene.

Pole välistatud ka, et praegune valitsuskoalitsioon jätkab valitsemist, sest neil on mõlemas parlamendikojas enamus kohti. Lihtsalt valitakse uus peaminister ja veetakse korraliste valimisteni välja. Seda varianti peetakse üsna ohtlikuks, sest nii võib poliitiline kriis veelgi süveneda.

Samuti on kõne all erakorraliste parlamendivalimiste korraldamine, mis võivad kõige varem toimuda juba tuleva aasta veebruaris. Ka korraliste valimisteni pole enam kuigi palju aega – need peaksid aset leidma 2018. aasta veebruaris. Uute valimiste tulemusel kujuneb arvatavasti erinevalt praegusest hoopis teistsugune valitsuskoalitsioon, sest sellesse võib hakata kuuluma ka opositsiooniline ja ülipopulaarne Viie Tähe Liikumine.

Samas tuleb pidada silmas asjaolu, et kuigi peamised opositsiooniparteid olid ühiselt Renzi referendumi vastu, pole nende omavahelised suhted sugugi head. Võib koguni öelda, et nad kisklevad omavahel. See aga omakorda võib opositsioonile valusasti kätte maksta.

KRILLIJAD: Viie Tähe Liikumise juhtfiguurid: keskel liikumise asutaja ja juht Beppe Grillo (68). Temast vasakul saadikutekoja aseesimees Luigi Di Maio (30) ja paremal Rooma linnapea Virginia Elena Raggi (38). (Reuters / Scanpix)

Populistlik liikumine trügib võimule

Opositsioonilise Viie Tähe Liikumise (MoVimento 5 Stelle, M5S) asutas Beppe Grillo koos ärimees Gianroberto Casaleggioga 2009. aastal. Liikumise ideoloogilise aluse moodustavad populism, keskkonnateadlikkus, ökologism, e-demokraatia, otsedemokraatia, euroskeptitsism, tasaareng, protektsionism, antikorruptsioon, antipartokraatia jne.

Protestiliikumine muutus aasta-aastalt üha populaarsemaks ja 2013. aasta parlamendivalimistel võideti parteide hulgas koguni kolmas koht (saadi 25,56% häältest). Kuid sellega M5Si edusammud ei piirdunud: tänavu juunis valiti esimese naisena Rooma linnapeaks 38aastane Virginia Elena Raggi, kes on Grillo liikumise liige. Tänavu juunis sai ka Torino linnapeaks M5Si liige – 32aastane Chiara Appendino. Nende naiste edu võib tähendada seda, et järgmistel parlamendivalimistel – toimugu need 2018. aastal või ennetähtaegsetena varem – on Grillo liikumisel suur võimalus edestada kõiki teisi parteisid. Eri andmete järgi toetab Viie Tähe Liikumist vähemalt 30% itaallastest.

Huvitaval kombel on Beppe Grillo kuidagi tagaplaanile jäänud ja pole oma liikumise edusammude najal ühelegi tähtsale ametikohale pretendeerinud. Isegi parlamenti pole ta läinud. Ajakirjanikud on temaga rääkinud ka teda ähvardavast peaministrikohast, kuid seni pole ta eriti suurt innustust ka selles asjas üles näidanud. Grillo on mitu korda teatanudki, et mingisse riigiametisse ei plaani ta asuda.

Kui aga M5S peaks tõesti valimised võitma ja endale peaministrikoha saama, siis võiks valitsust juhtima hakata 30aastane M5Si liige Luigi Di Maio, kes on praegu saadikutekoja aseesimees. Just Di Maio on viimasel ajal kõrvuti Grilloga väga aktiivselt tegutsenud ja näiteks arvukalt intervjuusid andnud.

Pärast referendumi tulemuste avalikustamist teatas Di Maio, et lüüa sai valitsev seisus ja selle kõrkus. "Homme hakkame tööle, et luua viie tähe valitsus, kuhu me kavatseme kutsuda vabu inimesi, kes selleks soovi avaldavad," rääkis Di Maio.

"Ciao, Renzi!"

Kui Grillo poliitikutee alguses nimetasid kogenud oponendid-poliitikud teda mõnitavalt ja üleolevalt klouniks ja tolaks, siis pärast suurt edu 2013. aasta valimistel hakati teda kutsuma hoopis kõige ohtlikumaks inimeseks Euroopas.

Väga sageli on Grillot võrreldud Benito Mussoliniga – näiteks 2013. aastal pühendas ajakiri The Spectator kahe itaallase sarnasusele pika artikli. Viimasel ajal on tal uus hüüdnimi – Itaalia Trump. Muide, Donald Trumpi võit ja Hillary Clintoni kaotus oli igati meelepärane Grillole, kes nimetas seda päratu suureks asjaks maailma tagumikus.

Seevastu ei kuulu Beppe Grillo lemmikute hulka Matteo Renzi, kes püüdis põhiseadusreformiga parandada ja korrastada seisu riigis, muuta parlamendi ülesehitust ja lihtsustada valimissüsteemi, kuid rahvas polnud sellega päri. Renzi tunnistas referendumi kaotusega isiklikku lüüasaamist ja astus peaministri ametist tagasi. Grillo rõõmustas Renzi lahkumisavalduse üle kogu südamest ja siiralt ning kutsus üles kohe korraldama ennetähtaegseid valimisi. Just uute valimiste korraldamine on Grillo üks põhinõudmisi. "Ciao, Renzi! Demokraatia on võitnud! Kõige suuremad võitjad on itaallased!" kirjutas Grillo oma liikumise veebilehel.

Oma kõige suuremaks vaenlaseks on Beppe Grillo kuulutanud aga teise opositsiooniliidri, Silvio Berlusconi, keda ta on nimetanud korrumpeerumise ja onupojapoliitika musternäiteks, aga ka kõndivaks laibaks.

Veel on Grillo alati jälestanud Euroopa Liidu bürokraate, kelle kohta on ta omal ajal ette kandnud humoorikaid monolooge. Oma kõnedes sarjab Grillo ehk kõige rohkem Saksamaa kantslerit Angela Merkelit, kuid oma osa saavad teisedki välismaa poliitikud.

Tegelikult on Grillo eesnimi Giuseppe Piero, kuid laiemalt on ta tuntud lühikese hüüdnime Beppe järgi. Ta on väikevabrikandi ja pianisti poeg, kes õppis mõnda aega ülikoolis raamatupidamist, kuid tema venna sõnul meeldis Beppele juba lapsena klounikostüümi pugeda, kontserte anda ja esinemisi korraldada. Oma kutsumust järgides jättis Grillo õpingud pooleli ja töötaski mõnda aega teatris ja televisioonis, saavutades koomiku ja telestaari kuulsuse. Eriti populaarseks sai ta 1990. aastate algul oma satiiriliste monoloogidega, milles irvitas poliitikute, pankurite, ametnike ja Itaalia elustiili üle.

Grillo tohutu populaarsuse taga on tema suur aktiivsus internetis. Ta peab põhjalikku blogi (http://beppegrillo.it), kus avaldab materjale üleilmastumisest, alternatiivenergiast, uutest tehnoloogiatest, aga samuti laeb üles oma artikleid ja esinemiste videoid. Seejuures uuendab ta oma blogi iga päev. Kuna Grillo blogi ilmub itaalia keele kõrval ka inglise ja jaapani keeles, siis on see populaarne kogu maailmas. Iga päev loeb Grillo blogi üle miljoni inimese. Grillo paljud postitused kutsuvad esile viha ja nördimust nii Itaalias kui ka välisriikides ja eeskätt poliitikute seas, kellega Grillo krillib kõige parema meelega. Ta on kirjutanud näiteks nii: "Me saadame oma prügi ümbertöötlemiseks Saksamaale. Palun saatke ka meie poliitikud sinna!"

Grillole pole kunagi miski püha olnud. Kui ta kord kritiseeris teravalt omaaegset peaministrit Bettino Craxit, siis pärast seda sattus ta musta nimekirja: teda ei kutsutud enam esinema riigitelekanalitesse ja tema lepinguid tühistati. Kuid see oli Grillole tegelikult hoopis kasuks: kui peatselt sai Craxi korruptsioonisüüdistuse, siis Grillo sai valitsuspoliitikute paljastaja kuulsuse. Ajakiri Time nimetas Grillot tema eduka korruptsioonivastase võitluse eest Euroopa kangelaseks.

Täht "V" sõnas "moVimento" ja Grillo liikumise logol tähistab otsesõnu "perse saatmist". Seda väljendit on Grillo ka varem kasutanud: nii korraldas ta 2007. ja 2008. aastal kaks massilist V-päeva (Vaffanculo-Day ehk V-Day; rahvusvahelises plaanis tähendab V-Day loomulikult võidupäeva), millega saatis kogu Itaalia valitsuse heasse pimedasse kohta. Grillo luges tollal tribüünilt ette altkäemaksuvõtjate poliitikute nimesid ja teda oli kogunenud kuulama sadu tuhandeid inimesi. Need olid esimesed massiüritused Itaalias, mis olid organiseeritud blogide ja sotsiaalvõrgustike abil.

Ei seedi kurjategijaid

Grillo on väga aktiivselt võidelnud selle eest, et Itaalia parlamendist eemaldataks seal istuvad pätid, kaabakad, kurjategijad. Ta on avaldanud isegi nimekirju parlamendisaadikutest, kes on süüdi mõistetud. Grillo hinnangul on Itaalia parlamendis vähemalt sadakond kurikaela.

Samas pole naljakal kombel ka Grillo ise puhas poiss. Tema süül toimus 1981. aastal ränk liiklusavarii, milles hukkus abielupaar koos lapsega. 1988. aastal tunnistati Grillo süüdi tahtmatus tapmises ja talle mõisteti tingimisi karistus.

2013. aastal pani Grillo internetti üles ametliku pakkumise kõigile, kes sooviksid mõnda aega elada tema luksusvillas, mis asub Marina di Bibbona kuurortlinnas. Ta küsis kuuüürina 14 000 eurot. Kuigi Grillo suhtleb ajakirjanikega tavaliselt väga avameelselt ja meelsasti, siis sel teemal ta eriti vestelda ei tahtnud. Ta vaid teatas, et erinevalt teistest on ta harjunud teenima elatist ausal teel.

Grillo on kirglik euroskeptik, kes pole välistanud Itaalia lahkumist Euroopa Liidust ja liiri taastamist. Kui tema liikumine peaks võimule saama, pole võimatu Brexiti-laadse referendumi korraldamine.

Ta on maruvihane näiteks selle peale, et Itaalias müüakse Prantsusmaalt pärit piima ja juustu. "Te püüdke müüa Hiina terast USAs. See on võimatu! On aeg tunnistada, et me oleme omadega plindris ja inimesed peaksid ise oma kursi valima. Mina oleksin valmis riiki juhtima kas või alates homsest," on ta öelnud.

Miks viis tähte?

Viis tähte tähistavad Viie Tähe Liikumise (M5S) jaoks viit tähtsat teemat, kuid milliseid täpselt, selles pole eri allikad praegu enam ühel meelel. Nii on neid tähti mõnikord kogunenud rohkem kui viis, kuid sagedamini nimetatakse järgmisi teemasid: puhas joogivesi, säästev transport, jätkusuutlik areng, ligipääs internetile, keskkonnakaitse, taastuv­energia. Mõnikord on M5Si liidri Peppe Grillo seisukohti ja vaateid hakatud tähistama sõnaga krillism.

Kuidas parteid suhtusid referendumisse?

Ei-parteid ehk võitjad

(peamiselt opositsiooniparteid, mille hulgas võib

olla tulevasi koalitsioonipartnereid)

Viie Tähe Liikumine (MoVimento 5 Stelle) –

juht Beppe Grillo

Edasi, Itaalia! (Forza Italia) – juht Silvio Berlusconi

Põhjaliiga (Lega Nord) – juht Matteo Salvini

Itaalia Vasakpoolsed (Sinistra Italiana) –

juht Nicola Fratoianni

Itaalia Vennad (Fratelli d’Italia) – juht Giorgia Meloni

Konservatiivid ja Reformaatorid

(Conservatori e Riformisti) – juht Raffaele Fitto

Jah-parteid ehk kaotajad

(peamiselt valitsusparteid)

Demokraatlik Partei (Partito Democratico)

Uus Paremtsentrum (Nuovo Centrodestra)

Liberaalrahvalik Allianss Autonoomia Eest

(Alleanza Liberalpopolare – Autonomie)