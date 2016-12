Karjub, nagu ratta peal – nii võiks kirjeldada kisa, mille kuulmine andis kogu Tartu Veeriku linnajaole teada, et tulevane arheoloog Martin Malve kihutab kodu poole, vererida taga.

See 1980ndate lõpus viieaastase poisi suust valla pääsenud röökimine polnud asjata. Praegu katsub mees oma pead ja nendib, et lohk, mis sõbra heidetud kivist tema peakolu sisse jäi, on senini alles. Sai ju tegeldud oma esimeste maapõue uuringutega, – ehitusplatsil vundamendiaugust kive välja katkutud ja neid vette loobitud. "Seisime seal sõpradega mitmel tasandil, üks tagumine poiss ei visanud välja," on ohvri lühike kirjeldus toimunust.

Kas just see vops asja otsustas, aga nüüdseks kümmekond aastat kesk- ja varauusaegsete surnute luid uurinud mees teab täpselt, millised on vigastused inimese luudel pärast erinevate esemete või relvadega saadud tabamusi. Malve käest läbi käinud sadadel koljudel on teiste seas nii tema omaga sarnaseid, kuid ka hoopis teistmoodi jälgi, mis jutustavad lugusid nende omanike seiklusrikkast ja karmist elust. Omaette huvitav teema on haigused, mis närisid elusate inimeste skelette täpselt sama agaralt kui tänapäeval.

Malve viimatine uurimistöö on nii põnev, et Tallinna Linnamuuseumisse selle kokkuvõtet kuulama tulnud huviliste seas tuleb hoolega istekohta otsida. Malve võttis ette 1994. aastal Tallinna Võllamäelt välja kaevatud luud ja uuris neid, saamaks aru, mis elu elasid inimesed, kes pidid 1300.–1700. aastate paiku karistusena oma elu jätma.