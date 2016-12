Ilmselt vaatab enamik noori seda pilti imestunult ja mõtleb, et mis siin siis nüüd nii valesti on ning vanema generatsiooni esindajad sisistavad vihaselt "Noorus on hukas!"

Tõsi, midagi pole tõesti nii väga valesti, kuid tihti ongi just detailid need, mis rikuvad ära üldmulje. Näiteks kurvikat liivakellafiguuri rõhutav kleit on küll seksikas, kuid jätab mulje, et büst kargab sellest iga hetk välja. Üldiselt jätab alati parema mulje see, kui katta ülaosa jaki või booleroga kinni. Teine variant on kanda kleiti, mis ei jääks lahingus büstiga 1:0 kleidi kasuks kaotajaks. Nuriseda võib ka kleidi pikkuse üle, mis võiks olla põlvini, sest nii tunduksid jalad visuaalselt peenemad. Praegu lõpeb aga kleit koha peal, kus jalad ei paista enam sugugi saledatena.

Samuti saab nuriseda liiga võltsi kunstpäevituse üle. Keegi ei keela küll spreipäevitust teha või kasutada isepruunistuvaid kreeme, kuid nendega ei maksa üle pingutada, sest tulemuseks on veidi kentsakas, grillkanalik, pruunikas-oranžikas toon.

Vähem silmatorkavam võiks olla ka küünelakk, mis loob helesinise kleidi taustal kandjast mulje kui Malibu Barbie’st.