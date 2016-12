Kuigi sameti kõrgaeg oli väga-väga ammu, pole sellel erinevalt paljudest teistest moeröögatustest õnnestunud kuigi edukalt comeback’i teha – kuni selle hooajani. Samet on nimelt praegu nii kuum moehitt, et sellesse võib ennast lausa pealaest jalatallani mässida.

Samet on selle talvehooaja üks kõige trendikamatest materjalidest, mida võib kanda nii seljas kui ka jalas ja isegi käekotina käevangus. Värvika ajaloo tõttu ja asjaolul, et enamikul meist on mingil eluetapil kindlasti rippunud kapis mõni sametist rõivas, tasub aga selle moeröögatuse kohta aga muudki huvitavat teada.

* Kuigi sametit kiputakse seostama Euroopa aadelkonnaga, pärineb see tegelikult hoopis Ida kultuurist. Näiteks leiti Hiinast sametitükke juba ca 221–206 eKr.

* Iraak ja Egiptus olid samuti ühed esimesed sametitootjad.