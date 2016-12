Tallinnas Rahva Raamatu raamatupoes esitles Andrei Hvostov oma raamatut .

"Šokolaadist prints" on autori teine romaan. See jälgib ühe mehe saatust tema lapsepõlvest kuni hetkeni, kui sureb ta ema. Lihtsast poisist, kelle lapsepõlv möödub Nõukogude nostalgilises miljöös, saab vabas Eestis ajalehe töötaja. Teose juhtmotiivi kohta ütleb Hvostov ise nõnda: "Kustkohast tulevad psühhopaadid ja miks on Jumal inimkonda selliste olenditega nuhelnud? See on põhiküsimus, millele ma olen proovinud vastata omaenda elukogemusest lähtudes.“