Edda Pauksonil on tulnud jõulude eel kõige muu kõrval ka perenõustaja rolli täita: "Vähemalt kolm korda olen pidanud kuulma kurtmist, et issand jumal, need jõulud pean üksinda olema! Poeg sõidab noorikuga ämmale-äiale teise Eesti otsa külla või on noortel hoopis plaan aastalõpp välismaal veeta. Ja siis? Õnn kaasa! Võtke rahulikult. Need pole ju viimased jõulud."

Edda Pauksoni paneb muhelema helistajate retooriline hüüatus: "Lapsed ei saagi maale tulla. Mis mõttes? Eluaeg on see nii olnud ja nii peab see ka jääma!" Astroloogi arvates on see iseenesest väga tore, kui pere kolm põlvkonda vähemalt kaks korda aastas – jaanipäeval ja jõulude ajal – korraks aja maha võtavad ja toitudest lookas laua taga kokku saavad, ent päris hulluks pole mõtet asja ajada.

Kõik jaanid pole vennad ja jõulud pole õed. Kui kakskümmend viimast aastat on mamma olnud see, kes oma suuri ja toredaid lapsi koos peredega külla ootab, õhk jõulutoitude lõhnadest tüüne ning papa toodud kuusk toas ehtijaid ootamas, siis mõnikord võib vahele tulla ka hoopis teistsuguseid jõule. "Aga sellest tuleb ausalt rääkida. Emad saavad aru, kui noortel on teised plaanid. Või on nad lihtsalt üle töötanud, kohustuste all kokku kukkumas."

TÜHI LAUD: Vanemad võivad kurvastada ja solvuda, kui ei saa jõululaupäeva veeta nii, nagu nad seda aastaid teinud on. Paraku ootavad ka lapse kaasa vanemad pikisilmi lapsi külla ning igale poole ei jõuagi. (Vida Press)

Jõulurahu või jõulurahutus?