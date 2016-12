Mis võiks olla toredam, kui veeta päev värskes õhus koos pere ja loomadega. Üks selline koht, kus saab kelgukoeri nii kallistada kui ka nendega ka midagi sportlikku ette võtta, on Paasiku koertemõis.

Mõisa perenaise Renata Mõtlepa sõnul sõidaksid nad meelsasti talv läbi koerarakendiga. Muidugi vaid siis, kui lund on piisavalt. Suure kelgu ette pannakse kuus kuni kaheksa koera, kelgule saab istuda üks täiskasvanu või kaks last ning kelgu taga peab seisma ka koerajuht. Väikese kelgu ette käib kaks koera ja sõita saab ainult ühekaupa ja püsti seistes, sest koeri tuleb ka ise juhtida. See kelk on hästi kerge, ilma piduriteta ja inimene peab ise hoogu kaasa lükkama, ütleb Renata.

Enne kelgutamist saab näha sedagi, kuidas koertele traksid peale pannakse ja nad kelgu ette kinnitatakse. "Lisaks saab pärast sõitu koeri paitada ja neile maiust anda."

Kui lund aga napib või kui inimesele meeldib rohkem "kahe jalaga maa peal olla", saab koeraga ka lihtsalt matkama minna. Selleks pannakse inimesele ümber vöö, mille külge kinnitatakse üks koer ja koos matkajuhiga läbitakse tempokas kõnnis kuuekilomeetrine ring. "Ka lapsed saavad koeraga kõndima minna. Päris pisikesed küll mitte, kuid 9–10aastased juba küll," lausub Renata.