Kell on üks pühapäeva pärastlõunal. Sajad ja sajad noored istuvad raadiote ees, kõrval lintmakk, mille mikrofon on asetatud raadio kõlari ette parajasse kaugusse. Et ei tekiks vibratsiooni ning lindistuse kvaliteet saaks asjaolusid ja tehnikat arvestades võimalikust parim. Siis kõlavadki need kolm sõna, mida on terve nädal oodatud.

"Soovid, soovid, soovid…" Esimesena kostab "soovid" natuke sensuaalselt Helgi Erilaiu suust, siis madal ja samas mahe Tõnis Erilaiu hääl ning jälle Helgi oma. Nagu kolm võlusõna, mis kohe-kohe maailma muusika su tuppa toob. Saatejuhi Tõnise tämber paneb tüdrukute südamed kiiremini põkslema: kas eelmisel nädalal posti pandud kiri on ikka raadiosse jõudnud ja saatejuhi heakskiitu leidnud?

1973. aastal sündinud ja 1993. aastal pillid kokku pannud raadiosoovisaatega kasvas üles mitu põlvkonda, kellele see, iseäranis varasematel aastatel, oli ainus võimalus oma lemmiklugu linti saada. Eriti, kui sa elasid Lõuna-Eestis ja ainus salaaken maailma – Soome televisioon – jäi justkui tuhandete kilomeetite kaugusele.

Saatekõll kuulatud, püsis näpp pingsalt maki salvestusnupul, sest järgmisel hetkel võis enda tellitud lemmikloo lihtsalt maha magada. Aga isegi kui sa olid nobenäpp, oli saatejuht see, kes su lindistuse ära rikkus. Nimelt oli Tõnisel vankumatu komme pärast laulu algust ja enne lõppu sellele peale lobiseda, mis artisti ja looga tegemist. Saate fännid seda ei andestanud. Tüdrukud nutsid ja poisid vandusid kurja. Ent kasu polnud sellest kopika eest, sest Erilaid teadis vaid üht: nii tehakse saateid ka Radio Luxembourgis, mis oli noorele Tõnisele ühtaegu aabits ja piibel, kust sai ammutada õpetust ja kogemust, kuidas saate tempot üleval hoida. Tõnis teadis väga hästi, et noored melomaanid manavad teda sellepärast maapõhja, aga see oli talle kui hane selga vesi, ta muheles vaid talle omasel moel habemesse. Tema dikteeris, kuidas saadet teha, ja liigutas helipuldi heebleid, nagu heaks pidas.