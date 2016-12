Sama lõbusalt nagu vestlus Ott Leplandiga mööduvad ka intervjuud näitlejate Indrek Ojari ja Argo Aadli, ooperilaulja Oliver Kuusiku ning poliitik Mailis Repsiga. Viimane avab heatujuliselt oma suure pere lugusid ning räägib, kuidas on tal õnnestunud viis last üles kasvatada lapsepuhkust võtmata.

Uue aasta ootuse kohta tõdeb Mailis Reps, et see tuleb lapse sünniga seoses kindlasti teistsugune, aga pere rütm sellest suurt siiski ei muutu. "Meil on kogu aeg hullumaja, aga kõik on väga vahva,“ naerab poliitik ise suure pere juhtumiste kohta.