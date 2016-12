"Ma mõistan, et tänase segaduse ja kiirustamise on tinginud valitsuse vajadus maksumuudatused läbi suruda, kuid taoline kiirkorras tegemine on praagi tootmine,“ ütles keskerakondlane Kadri Simson 2015. aastal kobareelnõu hääletamise eel.

Majandusministrina ütleb Simson, et uue valitsuskoalitsiooni kobareelnõu peab veel enne aasta lõppu saama seaduseks, et Eesti majandus käima lükata. Pole ju asi ainult selles, et teerullipoliitika nüüdne õigustamine on silmakirjalik – kuigi senist kobareelnõude teravaimat kriitikut Keskerakonda selline meelemuutus ei kaunista –, vaid et valitsuskoalitsioon tegeleb teadlikult seadusloomega, mille tulem pretendeerib ühegi kahtluseta aasta halvima seaduse tiitlile. Kui huvigruppide kaasamisest ja põhjalikust mõjuanalüüsist ei saa juttugi olla ning maksumuudatusi hääletavad saadikud jõuavad eelnõu heal juhul vaid läbi sirvida, siis on vaid õnnelik juhus, kui sellest sünnib midagi muud kui praak.

Selge see, et raha kogumisega on tuli takus igal valitsusel. Ometi ei tohi seda teha korrektse ja mõistliku seadusloome arvelt, sest seaduspraak võib inimeste elu mõjutada kauemgi, kui on selle läbi surunud valitsuse eluiga. Mis on näiteks eelkõige vaeseimat elanikkonda lööva automaksu ning tootjaid liigselt pitsitava alkoholiaktsiisi ohud, on Õhtuleht kirjutanud varasemates juhtkirjades. Vähemalt sama kriitiliselt tuleks vaagida ka teisi plaanitavaid muudatusi, nagu abielupaaride ühisdeklaratsiooni esitamise uuenev kord või astmelise tulumaksuvaba miinimumi kehtestamine.

Kui Keskerakonnale võib ette heita, et ei tajuta veel päris hästi vastutust, mis kaasneb seadusloomes osalemisega valitsuse jõupositsioonilt, siis poolteise aasta jooksul juba teist korda kobareelnõuga lagedale tulevatele sotsidele ja isamaalastele tuleb väsimatult meelde tuletada IRLi kunagist loosungit – maksudega ei mängita!