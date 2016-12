Looper’iga, mis taasesitab äsja lauldud või mängitud partiid, tegi laulja ja helilooja Kadri Voorand tutvust umbes kaheksa aasta eest. Seejärel tulid mängu muud efektipedaalid, mis tekitavad kaja või moonutavad häält. "Paar esimest aastat ajasin ma kontserdist kontserdisse jube palju asju sassi - ei jõudnud vajutada õigel ajal õiget nuppu või vajutasin liiga vara," tunnistab Kadri naerdes. "Aga mida aeg edasi, seda rohkem olen mina boss!"

Soolokoosseisudega esinema minnes sätib Kadri Voorand laval lauakesele rea erksavärvilisi elektroonilisi seadmeid. Nii on põnevad hääleefektid vaid käesirutuse ja nupuvajutuse kaugusel. Mõningad efektid on tal ette plaanitud, kuid enamasti kasutab ta neid spontaanselt improviseerimise käigus.

Kadri oli kolmanda kursuse džässmuusikatudeng, kui tema trio ja kvarteti bassimängija Taavo Remmel soovitas talle harjutamiseks firma Line 6 kitarripedaali. "Kuna see onloop-pedaal, siis see salvestab heli ja ma saan ennast kohe järele kuulata," seletab laulja. "Aga kui ma tolle riistapuu Taavo käest laenasin, osutus see oluliselt huvitavamaks, sest sel on küljes ka muud heliefektid, mis mind paelusid." Üks neist on delay ehk viivitusega kaja. "See kõlab nagu metsakaja. Kui hõikuda metsas "Ae!", siis kostab see tagasi korduvana: "Ae! Ae! Ae!" Tavaline kajaefekt ehk reverb niimoodi ei korda, aga heli kestab kauem. Kui sa hõikad Kirikus "Ae!", jääb see kõlama: "Aeee!"" toob Kadri näiteid.

Eelistab lollikindlat analoogtehnikat