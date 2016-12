Mida sa teed, kui peale uue armastatud mehe saad kaasa varateismeliste komplekti? Pole just eriline jackpot? Kui väidetavalt iga neljas leibkond Eestis on vabaabielupaar ning iga viies üksikema lastega, siis kui üksikud on üksikemad?

Osa neist ei pruugi ju olla vaesuse piiril virelejad, kes ilma minema jalutanud mehe sissetulekuta hädas on. Või siiski on? Kuvand üksikemast, kes on Maxima kassapidaja ja kes vireleb ning häbeneb mehelt lapse elatisraha nõuda, on üsna juurdunud.

Mehe palk on naise palga osa?

Ainsad korrad, kui mina olen kuulnud naisi tõsimeeli oma palga eest võitlemas, on siis, kui nad kavatsevad lahutada või on just lahku läinud. Nagu poleks enne sissetulekul märkimisväärsest tähtsust olnud – nagunii teenib mees rohkem, maksab laenud ja arved. Või nagu oleks nende sissetulek marginaalne.

„Ma pean lahutama, äkki paneksite mulle palka juurde, ma olen ju üksikema,“ ütleb üks daam nutuselt töövestluse käigus. Nagu oleks kuidagi seotud omavahel töö ja sotsiaalsed toetused, või nagu olekski palgalõhe käes kannatavate naiste töötasu hoopis sotsiaaltoetus.

Või kui tihti on ülemus öelnud: „Ah, tal saab mees korralikku palka, tal pole palgatõusu vaja.“ Naistel ongi palgatöö siis rohkem vaba aja veetmise vorm?

Eestis on üksnes 39% vähemalt 15aastasest rahvastikust perekonnaseisu järgi seaduslikus abielus ja see on madalaim näitaja Euroopa Liidu 32 riigi seas. Samuti asetub Eesti lahutatud isikute osa järgi Läti järel teisele kohale. See paneb küsima, kuidas on kokku saanud need poliitiliselt korrektsed seltskonnad, kes jõulude ajal pikkade perelaudade taha sööma ja pidu pidama kogunevad? Milliste lahkumiste ja kohtumiste tulemusena? Kuvand õnnelikust koguperepühast on üsna raskelt ja suure vaevaga loodud.

Lapsed ei ole kodus

„Kus su lapsed siis on?“ küsin sõbrannalt, kui see on just kurtnud, et nädal aega on üks välismaa lähetus teist taga ajanud ja kui erakordselt väsitavad need lennujaamad ikka on. Ja kellega ta ühes või teises sihtpunktis ikka kohtunud on.

„Lapsed on igaüks oma isa juures,“ vastab ta üsna muretult. „Reede õhtul nopin nad üles, aga üks vist läheb oma vanaema ja selle uue mehe juurde. Ehee, see ei luba ennast vanaisaks kutsuda. Tal on eelmisest suhtest ühe naisega sama vana laps.“

Tuleb tunnistada, et neid nädalaid, kus tal kolm last korraga kodus oleks, ei olegi. Neil on pidevalt kotid tarbekraamiga pakitud ja olulisemad esemed, nagu õpikud ja vihikud duubeldatud. Logistika on metsik, ent väga paigas. Seda reguleeritakse ühise Google’i kalendri kaudu nagu korralikus ettevõttes.

Minusuguse tavalises igavas abielus naise teeb see muidugi ilmselgelt kadedaks. Mis on mul selle vastu seada? Vaid ülimalt piiratud arv täiskasvanuid (tavaliselt kaks), kelle vahel vanemlikke kohustusi jagada. Ja oma lapsed on – jah, kogu aeg ainult oma kodus. Koos mustade taldrikute, pesemata riiete, tühjade kõhtude, tegemata koolitükkide, kisa ja käraga. Ja igapäevase olelusvõitlusega.

Halvematel hetkedel kuuled neis kärjestunud suhtemustrites navigeerijatelt küll tüüpilist üksikema kurtmist, aga parematel hetkedel on neil ikkagi kogu pere ja laste kantseldamise koormus jagatud enamagi kui nelja-viie täiskasvanu vahel. Eestis on ikkagi väga kompleksivabad peresuhted. Ka võimalikke vanaemasid on ju duubelkomplektid. Kaks teevad, neli kasvatavad, eksmehed ja -naised veel pealekauba.

Õnneks pole minu tutvusringkonnas ühtki rongaisa olnud – nagu oli neid palju nõukogude ajal –, kes end lapse elust täielikult välja kirjutaks. Isad on valdavalt tublid. Isegi kui nad „ametlikult“ mitte midagi ei teeni ja võib-olla toetusrahagi ei maksa, tahavad nad laste elus osaleda.

Mitu õde ja mitu venda?

Ühel järjekordsel mängutoa sünnipäeval hüpitasin süles sünnipäevalapse vastsündinud venda. Sünnipäevalapsega olin ma tuttav ja tema õegagi. Tita oli värske armastuse vili. Kui aga ilmus välja veel kolm last, kes end selle imiku õdedeks-vendadeks nimetasid, olin ma lõplikult segaduses. Siis sain aru, et need on lapse isa eelmistest suhetest pärit lapsed. Ning nad kõik ongi kokku perekond.

Vaatasin lapsukest oma kätel ja mõtlesin, et milline kadestamisväärne rikkus – korraga viis vanemat-õde venda ja nende emad-isad. Nii suures peres sai elada veel Vargamäe ajal. Moodsas linnakultuuris sellist luksust juba iga laps ei koge. Mina näiteks kasvasin enamasti emaga ainult kahekesi kahetoalises paneelmaja korteris.

Huvitav, kuidas tuleviku sugupuu-uurijad neid suhteid klaarima hakkavad? Projektipõhiste perekondade puhul peaks kirja panema ja täpselt dateerima ilmselt nende koostoimimisaastad?

See tõmbetuule mõte ei lase mind ikka lahti, sest huvitaval kombel toob see tuul vahel tagasi ka eelmised partnerid. Meie naabritel näiteks lahkus kodust ema ja pärast pikemaid ja lühemaid eksirännakuid naasis koos uue lapsega. Eelmise kahe lapse juurde.

„Mis sul viga, sul mees kodus, saad arutada kõike,” lausub üksikema nutuselt.

„Halloo, sul on kaks meest telefonikõne kaugusel ja täiesti legaalselt, endine ja praegune,“ tahaks kadedalt öelda, aga ei ütle. Sest noh, kogu aeg nad ju kodus ei ela. Aga sokke pole ka vaja pesta.

Mõeldes tänaste lapsukeste tulemise peale – kas tegelikult ongi just nemad need, kes täiskasvanuid üksindusest päästavad? Teistele täiskasvanutele enam kuni-surm-meid-lahutab ajani loota ei tasu.