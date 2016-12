Vaid kaks nädalat maaeluministri ametit jõuda pidanud Martin Repinski paturegister osutus nii pikaks, et uusi üllatusi ministri minevikust ja olevikust jätkus igaks ametis oldud päevaks. Lõpuni võidelda lubanud ja lõpuks siiski tagasi astunud Repinski asemel sai ministriks viivuks Keskfraktsiooni juhtida jõudnud Tarmo Tamm. Ometi ei tähenda see, et prožektoritevalgus Repinski ümber päriselt kustuks – et võimalikest luukeredest on juttu teinud Yana Toomgi, ei saa välistada, et avastamisrõõmu jagub veel vähemalt jõuludeni.

Kes oravate pealikuks?

Kukutatud peaministri Taavi Rõivase riigikogu aseesimeheks valimine kindlustab talle endiselt küllalt hea töötasu, kuid Reformierakonna juhtimisestki loobumine tähendab, et endist peaministrit on tulevikus küllap vähem näha ja kuulda. Võitlusesse erakonna juhikoha pärast asuvad erakonna paipoiss Hanno Pevkur ja rahastamisskandaali pitserit kandev Kristen Michal. Oma huvist varakult märku andmine ei päästnud aga Urmas Paeti otsejoones erakonna varupingile suunamisest. Täpselt nagu presidendivalimistegi eel.

Teerullile hääled sisse

Vaevalt tuleb üllatusena, et senise koalitsiooni teerullipoliitikat opositsioonierakondadest kõige raevukamalt kritiseerinud Keskerakond on võimule pääsedes üle võtnud täpselt sama tehnika ja köidab nüüd ühes sotside ja isamaalastega maksutõusud hoolikalt ühte kobarasse. Irooniline seegi, et sedasorti teerullipoliitika vastu võivad mässama hakata ikkagi just keskerakondlased, kuid savisaarlaste leer, kelle toetus Ratasele ja seega ka häälte pidamine niigi juuksekarva otsas.

Tupsu tegemistest

Avalikkuse ette jõudnud Edgar Savisaare kriminaaltoimik avab peale võimalike korruptsioonijuhtumite ka selle, milline on Savisaar isiklikus elus: kellega suhtleb, millest oma lähikondsetega kõneleb ja mille üle muretseb. Kuigi toimik on vaid ühepoolne vaade juhtunule – kaitsjate kommentaare seal pole –, lubab Siret Kotka suu läbi Tupsuks kutsutu kohtuistung tulla tegelikult põnevamgi kui Tallinna TV teos „Savisaare protsess“.

Presidendikandidaat Parts?

Juhan Partsi saamine Euroopa Kontrollikotta tähendab, et kuus järgmist aastat pole enam muret, kes Eestist valvab Euroopa rahaasjade üle. Mis saab aga siis, kui Partsi ametiaeg läbi? Kas kontrollikoja töö tõttu erakonnast lahkuvast Partsist võib tulevikus saada presidendikandidaat, nagu juhtunud mitme teisegi Euroopast naasjaga? Parteitu pealekauba.