Jeesus-poiss oli teinekord päris vahva tüüp, päris meeste mees kohe. Eriti siis, kui ta jälle uusi Jeesus-lapsi vorpima hakkas ja selle auks aastalõpu päris punaseks tippis. Teinekord oli ta aga nagu vedel püksikumm, kui ta laiskusest või mõne muu loodusõnnetuse tõttu asja pikemalt menetleda ei viitsinud ja kogu selle lapseteo ligadi-logadi jättis ja välja tuligi selline aasta kui tänavune.

Mis siis sel tänavusel aastal eriti viga on? Salmid saavad ju ikka loetud ja küünlad põletatud. Nii jõuluvanale kui ka alati tema jälgedes astuvale näärivanale. Aga nagu kõik on märganud, on sel aastal midagi teisiti kui tavaliselt.

Õigupoolest koosneb kaks pikka pidu vaid kahest puhkepäevast. See ongi meie pidu, mida ristirahvas ootab nagu Issanda õnnistust. Seegi pidu peab mahtuma päeva, kui päike lõpetab tõusmise samal hetkel, kui peab juba hakkama taas laskuma.

Kas minu ettepanek tundub väga juhmina, kui kehtestaks iga-aastaseks jõulu-nääripidudeks keskmised viis päeva, värviks need kalendris ka punaseks? Lausa suvalisel päeval. Siis ei peaks hakkama kehtestama teist või kolmandat jõulupüha ega muud kentsakat, mis rahvasuus lapselikult kõlab. Teine võimalus on muidugi jõulud-näärid vägisi ära lõpetada. Tänavu toimuv tundub erilise narrimisena.