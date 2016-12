Pildi seinale riputamine ei ole teadagi raske töö. Onu hakkab hooga pihta, võtab pildi, aga see kukub tal käest ja tuleb raamist välja. Ta püüab päästa klaasi, aga lõikab endale kätte ja hüpleb taskurätti otsides mööda tuba ringi. Taskurätt on jäänud pintsaku taskusse. Pintsaku on ta seljast võtnud, aga ei mäleta, kuhu selle pani. Kogu maja peab jätma tööriistade otsimise ja otsima tema pintsakut.

„Teid on vaevalt kuus inimest ja te ei suuda leida pintsakut, mille ma vaevalt viis minutit tagasi seljast võtsin!“ pahandab onu. Seejärel tõuseb onu püsti ja avastab, et on istunud pintsaku peal. Onu hüüab: „Oh, ärge otsige enam. Ma leidsin selle ise üles. Paluda teilt või kassilt teeb sama välja.“

Siis seotakse pool tundi onu näppu, muretsetakse pildile uus klaas, tuuakse redel ja tööriistad. Kaks inimest hoiavad tooli, kolmas upitab onu üles, neljas ulatab naela, viies annab kätte haamri. Onu võtab naela kätte ja pillab selle maha.

Kogu seltskond laskub põlvili ja otsib naela. Kui nael leitakse, on onu haamri ära kaotanud. „Kus on haamer?“ nõuab onu. „Püha taevas, te vahite siin ammuli sui ja ei tea, kuhu ma haamri panin!“

Kui haamer leitakse, on seinalt kadunud märk, kuhu nael lüüa tuli. Kõik otsivad seda kordamööda ja igaüks leiab ise kohast. Onu peab mõõtmist otsast alustama. Siis peavad kõik ühe arvu kahega jagama, kuni läheb meelest, mida jagada tuli, ja onu mõõdab kolmandat korda. Seekord aga kallutab ta end toolil neljakümne viie kraadise nurga all viltu ja variseb klaveri peale „ning see on tõesti kordumatu muusikaline heli, mida tema järsult klahvidele kukkuv keha põhjustab“.

Kui märk on lõpuks jälle olemas ning nael onu vasakus ja haamer paremas käes, põrutab onu haamriga kõva obaduse näpu pihta ja pillab valust karjudes haamri kellegi varvaste peale. Tädi Maria lubab nädalaks kodust ära minna, kui onu järgmine kord naela seina hakkab lööma. Onu solvub: „Oh teid, naisi, te teete alati tühjast asjast nii palju kära. Minule meeldib sedalaadi väikesi töid teha.“

Onu ronib toolile ja võtab taas naela ja haamri. Ning lööb tohutu hooga pool haamrit seina sisse.

Seinale tuleb uus märk teha, sest vana koha peal on ju suur ja sügav auk.

Lugu lõpeb nii: „Umbes südaööks saab pilt üles. Ta ripub viltu ja ebakindlalt, sein on pildi ümber mitme jardi ulatuses nagu ära rehitsetud ning kõik on surmani väsinud ja kurnatud, välja arvatud onu Podger ise.“

„Ongi kõik,“ ütleb onu rahulolevalt. „Ja mõni palkab niisuguse tühise asja pärast veel ekstra mehe!“

Vähemalt on liikumise mulje

„Ongi kõik,“ võib öelda uus valitsus, kui on uued maksutõusud parlamendis ühe kobareelnõuga läbi surunud. „Ja mõni kaasab niisuguse tühise asja pärast veel Reformierakonna.“

Ärkasin ühel hommikul tavalisest varem, hakkasin millegipärast mõtlema sellele, mida eelmise päeva uudised Eesti poliitika kohta pajatasid, ja silme ees hakkas jooksma justkui filmilint pilti seinale riputavast onu Podgerist. Esimesed nädalad on tõesti olnud üks pidev pildi seinale riputamine ja kinnitamine, kui hästi ja – mis peamine –, kui eriliselt teistmoodi pilt seekord ripub. Kõik pidi ju teistmoodi olema, kõik. Uus koalitsioon pidi seisma näoga rahva poole, olema avatud, rääkima läbi, kuulama teisi, arvestama huvigruppidega. Tegelikult on kõik nii kurvastavalt samamoodi. Peamised väljapaistvad ideed on ikka uued maksud ja ikka tuleb need kehtestada kiiresti, ilma pool aastat ette teatamata, ikka loevad ettevõtjad maksutõusude kohta ajalehest.

Kui rääkida mõnest inimesest konkreetselt, siis eks Martin Repinski tegi mitu nädalat onu Podgerit. Minul on Martin Repinskist kahju. Üle hulga aja oli püünel üks pärisinimene, kahjuks ka pärisvigadega. Aga ta rääkis oma mõtteid ja oma sõnadega nagu pärisinimene, mitte ei laotanud kuulajate ette alguse ja lõputa poliittekstivaipa. Repinski tunneb oma hinge ja kehaga, mis tähendab ise toota, olla oma toodetega turul ja teenida endale oma tootmisega elatist. Selliseid eraettevõtluse kogemusega inimesi jääb meie riigiaparaadis ja valitsuses iga aastaga vähemaks ja see on probleem, sest koolist poliitikasse läinud inimesed ei taju oma vereringega, kuidas riigile raha tekib.

Nägin, kuidas paljud toimetajad imestasid, et väga tuntud, kogenud ja edukad põllumehed asusid seda imelikku Repinskit toetama. Aga nemad said ju ka aru, et see mees saab aru, mis tähendab ise toota ja olla oma toodetega turul, mitte saada lihtsalt riigieelarvest palka.

Kõik siiski ei ole samamoodi. Keskerakonna liikmete jutt riigieelarvest ja valitsuse hoolitsemisest oma rahva eest on ikka täitsa teine. Veel 2016. aasta maikuus tulistas parlamendi rahanduskomisjoni liige Kadri Simson, et valitsus on maksutõusudega üle piiri läinud.

Veel septembri lõpus oli tuleva aasta riigieelarve seisaku, tänases päevas elamise ja ideede puudumise eelarve. Nüüd on seesama eelarve, mida on kohendanud paar onu Podgeri haamrilööki, majanduse käimatõmbamise eelarve. Mis asi seal küll majanduse käima peaks tõmbama? Ettevõtlusega teenitud raha natuke teistmoodi laialijagamine, uued aktsiisitõusud, uued maksud ja perekonna ühistuludeklaratsiooni kaotamine?

Kuulutate välja uue lavastuse „Kuidas onu pildi seinale riputas“, aga mängite sama asja, mis on juba aastaid mängukavas.

Võib küsida: mis sa virised, pilt on ju seinal ja onu ise rahul. Ei virisegi, eks rügame edasi.