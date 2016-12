Ööl vastu 3. detsembrit soditi Viljandis Vaksali tänaval raudteejaama lõpp-peatuses seisnud elektrirongi vaguni sein. Vandaalitsemisega tekitatud kahju ulatub üle mitme tuhande euro.

Viimastel aastatel on Eesti eri paigus sarnaseid huligaanitsemisi rongide kallal ette tulnud korduvalt, mistõttu on politsei soovitanud valvestada lõpp-jaamad turvakaameratega. See annaks paremad võimalused huligaanitsemisi ennetada, aga samas ka avastada. Viljandi raudteejaama lõpp-peatuses valvekaamera veel puudub.

Kui keegi juhtus ööl vastu 3. detsembrit ses kandis märkama kahtlaste sõidukite ja inimeste liikumist või oskavad anda muud abistavat infot süüdlaste selgitamiseks, palub politsei helistada telefonil 433 8969 või 612 3000.