"Olen alati uskunud, et õnn on materiaalne vabadus. Nüüd tean, et õnn on see, kui kohtad oma eluteel selliseid inimesi. Kasvõi korraks!" ütleb Katrin. Liigutava lõpuga õnnetu lugu sai alguse sellest, et Tartust pärit naine oli tükk aega otsinud endale sobivat autot. Kuulutusi uurides torkas lõpuks sobiv sõiduk silma. Auro müüjaga sai Katrin kokku 7. detsembril Tallinnas. Sõiduk meeldis esimesest pilgust ja sealsamas kirjutati alla ostu-müügileping. Kella 17 ajal hakkas Katrin Tallinnast Tartu poole sõitma.

"Nutsin, karjusin, röökisin. Palusin isegi kõige vägevamat, et mu auto käima läheks. See tegi vaid klikk, klikk, klikk. Teadsin, et nüüd on vaid aja küsimus, millal mulle otsa sõidetakse," kirjeldab naine oma ärevat hingevalu hetk enne seda, kui kuulis autoaknal päästvat koputust: "See oli ingel. Minu maanteeingel!"

"Esiosa oli terve. Katus ja kõrvalistuja pool nagu ka. Juhipoolset külge ei julgenud ma tükk aega piiluda, mööda kihutavaid autosid oli nii palju. Ühel hetkel autovool katkes ja vaatasin, tagumine rehv on tühi. Oh õudust!" kirjutab Katrin.

Kuna väljas oli külm, lippas ta autosse sooja. Peas vasardas küsimus, mis edasi saab? Rehvi ta vahetada ei osanud ning proovis Google'ist tarkust saada. "Äkki tegi telefon piiksu ja aku oli tühi, mis tühi. Autol rehv tühi, telefoni aku tühi, ise ei tea kus maanteel," kirjeldab Katrin, kuidas mõtted paanika poole kippusid. Nagu sellest veel vähe, hakkas ühel hetkel ka automakk vaiksemaks jääma. Katrin lülitas kõik välja ja vajutas ohutuled põlema.

Naine mõtles endamisi, et kui autost välja läheb, sõidetakse talle kindlasti otsa. Pimedus oli läbitungimatu, taevast langes mingit lume ja vihma vahelist ollust. "Otsustasin, et ronin jälle kõrvalistuja uksest välja ning lähen metsaserva. Kui keegi autole otsa sõidab, siis jään vähemalt ise ellu," meenutab Katrin.

Kaua ta metsa servas passis, ta ei tea. Mäletab vaid, et oli väga külm ja niiske. Ohutuled veel vaevu hõõgusid ja kippusid kohe kustuma. Katrin kaotas pea. Nuttis, karjus, röökis ja läks lõpuks läbimärjalt ja külmunult tagasi autosse.

"Mõtlesin oma lähedastele, palusin kõige vägevamat, et auto käima läheks. See tegi aga ainult klikk, klikk, klikk…" kirjeldab Katrin. Nutt tuli jälle peale.

PIME ÕHTU, HALB NÄHTAVUS: Kui auto läheb pimedal maanteel katki, võib juhtuda, et autosid küll liigub, kuid nad kas ei märka või ei jõua autodevoolus peatuda. Seda enam suur on tänutunne, kui keegi leiab aega, et abi siiski pakkuda. (Arhiivifoto) (Mati Hiis)

Maanteeingli päästev koputus

Äkki, nagu eikuskilt, tuli inimene ja koputas kõrvalistuja aknale. "Avas ukse ja küsis, kas kõik on korras, kas ta saab aidata?" meenutab Katrin päästeingli saabumist ning lisab, et ähmis olles vastas ta abipakkujale: "Mul on telefonil aku tühi." Seepeale sulges võõras ukse ja lahkus. "Halloo, tule mõistusele! Sa oled maanteel, autol rehv katki, aku tühi, väljas tormab ja sa vastad abipakkujale ainult, et telefoni aku on tühi," vihastas Katrin enda peale, kui taipas, mida öelnud oli.

Korraga oli aga võõras tagasi. Ulatas Katrinile akupanga ja kuuma kakao ning arvas, et mis naine neist pisaratest ikka valab, rehv on vaja ära vahetada. Katrin aga ei teadnud, kas tal on tagavararatast.

"Olin vait ja lonkasin oma kakaod. Küll oli hea! Tema askeldas midagi auto taga, korraga hakkas auto kerkima ja siis ta lasi jälle auto alla. Tuli juhiuksest minu juurde, libistas külma ja märja käe kuhugi rooli alla," kirjeldab Katrin järgnenut. Võõras avas kapoti, tegi Katrini sõnul seal midagi mootori juures ning palus siis Katrinil auto käima panna. "Voilaa! Minu armas sõbrake nurrus kui kiisu. Vaatasin aitajale suurte silmadega otsa, aga ma ei näinud tema nägu. Ta lausus, et sõidab Tartu poole ja küsis, kuhu mina lähen? Laususin lollilt nagu ikka – koju!"

Võõras vastas Katrinile selle peale, et mida ilus inimene ikka tühja töinab, ega rehvi purunemine maailmalõpp ole. Palus Katrinil enda auto järel sõita, lubades teda jälgida ja kui midagi uuesti juhtub, taas aidata. Lisaks palus ta naisel esimesel võimalusel rehvivahetusse minna, kuna tagavaraks oli suverehv.

"Olin tal nii kannul, et kui ta oleks järsemalt pidurdanud, oleksin tal tagaistmel olnud. Lugesin tema autolt silti Pack Holding. Korrutasin seda oma tuhat korda, aga auto numbrit vaadata ei märganud," meenutab Katrin, kuidas ta püüdis aitajat identifitseerida.

Umbes kümme kilomeetrit enne Tartut vilgutas aitaja ohutulesid ja pööras ära. Katrin sõitis otse koju, saamata aru, mis asi see oli, kus ta tuli ja miks aitas, juhtus see päriselt või mitte?

"See oli päriselt! Tean, sest tema akupank oli minu käes," mõistis Katrin, kes nüüd kogu aeg mõtleb, mis tegelikult juhtus: "Auto oli vaevalt nähtav ja keegi viitsis nii jubeda ilmaga kinni pidada ja mind aidata."

Katrin usub, et tegemist oli ingliga, tema isikliku ingliga! Ta lubab mehe üles otsida, et teda tänada. Kuid ütleb, et akupanka ta mehele tagastada ei saa: "See on ainuke tõend, et sa olemas olid. Kuna sa olid ja jääd minu maanteeingliks ja ma ei taha seda illusiooni purustada!"

"Maanteeingel": "Mind on selliseks kasvatanud mu ema!"

Katrinile abikäe ulatanud Ragnar töötab firma Pack Holding Tartu filiaalis. Tol päeval oli ta tööasjus Tallinnas ning tagasiteel koju. Firma on Katrini kirja kätte saanud ning Ragnari teost südamest liigutatud.

Ragnar ise jääb tagasihoidlikuks ega oska esimese hooga üldse kogu lugu kommenteerida. Teda üllatab, et asi nii suureks on puhutud ja seda nii tähtsaks peetakse.

"See on ju normaalne, et kui kellelgi on abi vaja, tuleb appi minna. Samamoodi avan ma naistele uksi. Minu ema on mind nii kasvatanud," ütleb Ragnar lisades, et see ei ole tema esimene kord kedagi aidata.

Küsimusele, kuidas ta Katrinit märkas, vastab Ragnar, et tema ees sõitis just üks kaugsõiduauto, mistõttu kiirus ei olnud väga suur ning nii ta märkaski, et tee ääres seisab vilkuvate tuledega auto, inimene sees.

"Mind ajab siiani naerma tema vastus küsimusele, kas abi on vaja. Ta ütles, et telefonil on aku tühi," muigab Ragnar lisades, et akupank jäi tõesti naise kätte ning see jäägu talle temapoolseks jõulukingiks, et aku teinekord ikka kenasti täis oleks.