Modell Bella Hadid püüdis novembri lõpus Victoria´s Secreti moeetendusel pilke oma brünettide kiharatega. Kui juba uues ajakirja Paper numbris näitab ta oma vallatumat poolt ning blonde juukseid.

A photo posted by Bella Hadid (@bellahadid) on Dec 6, 2016 at 4:14pm PST

Peab tunnistama, et 20-aastane Bella on fotol erakordselt näitlejanna Jennifer Lawrence´i moodi. Tõenäoliselt olid blondid juuksed siiski parukas.

Bella ja Gigi Hadid koos oma ema Yolanda Hadidiga Victoria´s Secreti moeetendusel Pariisis (PATRICK KOVARIK)

Tasub mainida, et Bella loomulik juuksevärv ongi üsna hele. Ajakirjale Allure antud intervjuus tunnistas modell, et ta on depressiivsema loomusega kui modellist vanem õde Gigi ja seetõttu värvib ta oma juukseid, et õest eristuda.