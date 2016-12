18-aastane rumeenlanna Oana Alexandra Raducu on valmis miljoni euro eest ohverdama oma neitsilikkuse, et tasuda haridustee jätkamise ning vanematele maja ostmise eest. Raducu sõnul on ta nõus põhimõttega, et esimest korda peaks vahekorda astuma inimesega, keda armastatakse ja kellest hoolitakse. Siiski leiab noor naine, et esimese seksparnteriga minnakse tõenäoliselt lahku. "Seega see ei ole seda väärt," märkis rumeenlanna. "Mul on väga hea põhjus, miks ma oma süütust müün. Ma tahan omandada haridust välismaal ja minna Oxfordi ülikooli turundust ning äri õppima. Kuna ma elan väga vaeses riigis, siis tahan ma rahaliselt toetada ka oma vanemaid, ostes neile kodu," rääkis rumeenlanna.

Raducu plaanid on suured. Pärast Oxfordi lõpetamist tahab ta luua oma ettevõtte.

Noor naine on käinud günekoloogi juures ja veendunud selles, et tema seksuaaltervis on korras. Temaga saates "This Morning" tehtud videointervjuust aga selgus, et Raducu ei ole mõelnudki selle peale, et ka tema süütuse võtmise eest maksev partner peaks enne arsti vastuvõtul käima. "Ma ei tea tegelikult sellest "seksi-asjast" palju. Tean aga, et rasedaks ma ei kavatse jääda ja võtan enne vahekorda mõned pillid sisse," lausus nooruke daam, kes ilmselgelt pole oma plaani hästi läbi mõelnud.