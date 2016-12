Mitmes selgeltnägija-saates osalenud nõid Marilyn Kerro arvates peaks armastus voolama vabalt, on inimesed siis koos või lahus.

"Arvan, et armastus ei saa ega pea õpetama. Armastus peab olema täiesti vaba. Inimesed tulevad sinu ellu ja lähevad," räägib ta ajakirjas Jana, milline on olnud tema elu suurim õppetund armastuse osas.

Kerro sõnul ei kao tõeline armastus kunagi, ollakse siis koos või lahus.

Hiljuti jagas Kerro suhtenõu ka oma Facebooki lehel, kirjutades: "See on sinu elu, kallis sõber, ning kui sa tunned, et see suhe ei rahulda sind ega ka sinu kaaslast, siis ongi sinul kaks valikut alati. Kas sa jätkad ja oled õnnetu või liigud edasi ja oled õnnelik. Ära unusta, et õnn tuleb sinust, tihti tehakse sellega viga, et oma õnne otsitakse kelleski teises. Ei! Sina oled oma õnne ja käekäigu alus! Teine inimene vaid täiustab sind ja kasvate hingeliselt tugevamaks!"