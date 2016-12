2. Paarid, kes usuvad, et hea sekselu nimel peab vaeva nägema, naudivadki armurõõme rohkem. N ii väidavad Toronto ülikooli psühholoogid.

1. Heteromehed vaatavad geipornot. Just seda näitas ajakirjas Archives of Sexual Behavior ilmunud uurimus. Meestevahelist rõõmlemist vaatab vähemalt viiendik heteromeestest.

3. Kui istuda väga kaua televiisori ees, kahandab see sperma kvaliteeti. Tõsi, seemnerakkude kahjustamiseks peab teleri eest veedetud aeg olema igapäevaselt vähemalt viis tundi.

4. Seksikad sõnumid ei ole omavaheline asi. Indiana ülikooli uurimus näitas, et vallatu sõnumi saanud inimesed jagavad seda keskmiselt kolme sõbraga.

5. Pulmaööl seksib vaid pool noorpaaridest. Pesufirma Bluebella tehtud küsitluse järgi tormab vaid 48 protsenti vast abiellunud paaridest armurõõme nautima.

6. Üha rohkem inimesi proovib seksi oma sugupoolega. Ajakirjas Archives of Sexual Behavior ilmunud uuringu kinnitusel on võrreldes 1990. aastatega kahekordistunud nende hulk, kes julgevad gei- ja lesbiseksi proovida. Samuti on kogu ühiskond homoseksuaalsete suhtes aina tolerantsem.

7. Närvilised naised saavad vähem seksi. Florida osariigi ülikoolis tehtud uuringu kinnitusel on naiste puhul seos neurootilisuse ja vahekordade sageduse vahel.

8. Süütuse kaotamise aja dikteerivad geenid. Ajakirjas Nature Genetics ilmunud uuringu põhjal on olemas üks kindel geenivariant, mis paneb inimesed varasemas eas enda seksuaalsust avastama ja vahekorras olema.

9. Noored naised põlgavad kondoome. Journal of Sex Research avaldas artikli, mis tekitab suurt muret. Vaid kümnendik noortest naistest usub, et on oluline uue partneriga kondoomi kasutada.