Statistikaameti poolt täna avaldatud kolmanda kvartali täpsustatud andmed Eesti sisemajanduse kogutoodangu osas on majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul julgustavad. Uus koalitsioon on seadnud peamiseks prioriteediks Eesti majanduse taaskäivitamise ning ministri sõnul aitavad valitsuse tulevased sammud kaasa Eesti majandust täna pidurdavate sektorite raske seisu leevendamisel, parandades seeläbi kogu majandust. „Statistikaameti avaldatud andmete kohaselt on Eesti majanduse suurimad pidurdajad põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük, ehitus ning kinnisvaraalane tegevus. Kui vaadata valitsuse tegevuskava, siis näeme, et mitmed tänased pidurid on uue koalitsiooni poolt juba prioriteediks seatud,“ rääkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Ministri sõnul aitab valitsus näiteks põllumajandussektori tõusule kaasa riigipoolsete täiendavate toetustega, mida on järgnevate aastate jooksul plaanis maksta kümnete miljonite eurode ulatuses.

„Samuti on koalitsioon välja öelnud, et suuremate infrastruktuuri projektide tegemiseks oleme valmis võtma ka laenu. Meie plaan on elavdada laenuraha kasutades tulevatel aastatel meie ehitussektorit ning seda nii suuremahuliste tee- kui ka elamumajanduse projektide läbiviimiseks.“