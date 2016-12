Kiiremad välismaised eurovisioonifännid on juba jõudnud avaldada oma lemmikud võistluslood Eesti Laulu esimesest poolfinaalist.

Seni on välismaa fännide lemmikud Ariadne, Carl-Philip ja Elina Born, kõige vähem poolthääli on kogunud koosseis Janno Reim ja Kosmos, vahendab Menu.

YouTube'i kanali escJack UK esindaja kiidab et Eesti Laul on tema arvates parim Eurovisioonieelne võistlus ning ka sel aastal on poolfinaali jõudnud lood tasemel.

Euroblogi Wiwibloggs seab esikolmikuks aga Elina Borni, Lenna Kuurmaa ja Ariadne.