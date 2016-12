Kaunilt ehitud jõulupuu ning vahvad kingipakid selle all on miski, milleta on raske jõule ette kujutada. Säravroheline jõulupuu ning meeldiv kuuselõhn loob tõelise pühademeeleolu, mis kestab kuni aastavahetuseni välja. Ka kunstkuuse ehtimine on tõeliselt lõbus – seda on võimalik kaunistada lumespreiga ning piserdada spetsiaalse kuusearoomiga, nii saab puu muuta justkui tõeliseks metsapärliks. Järgnevalt heidame pilgu minevikku ning vaatame, mis tähendust kandis see igihaljas puu vanasti.

Nagu me kõik teame, on jõulud katoliiklik kirikupüha, mis on seotud Jeesuse sünniga. Meil kaunistatakse kodud kuuskedega, ent muistsed egiptlased kaunistasid maja jõulude saabudes roheliste palmiokstega, millel oli sümboolne tähendus – need sümboliseerisid võitu elu ja surma üle. Vanad roomlased leotasid kodudes loorberioksi, millel oli pisut teine tähendus. Iidses Roomas leiutati kalender ning selle esimesel kuul valiti valitsus. Pragunenud loorberioksake tähendas siis meeldetuletust, et valima peab vastutustundlikult ning et uus valitsus peab rahvast ning töölisi hästi hoidma. Ka nüüd tähistab advendiaeg, et tuleks lahti saada oma vanadest võlgadest, et uuele aastale vastu minna puhta lehena.

Keskajal levis kristlusega jõulude ajal Jeesuse sünni ja muude kristlikult tähtsate sündmuste etendamine. Harilikult algas etendus Aadama ja Eeva temaatikaga ning jutustati keelatud viljadest igihaljastel puudel. Loomulikult seisid erinevate riikide elanikud silmitsi murega, et igihaljaid puid on talvisel ajal väga vähestes paikades leida. Siiski kaunistati puud punaste õuntega ning nii sündisidki esimesed ehitud jõulupuud. 20. sajandil kaunistatigi jõulupuud erinevate puuviljadega. Tänasel päeval kaunistame oma jõulupuud erinevates toonides, suuruses ning kujuga ehetega. Meil on võimalus kaunistada tore jõulupuu täpselt selliselt nagu me soovime.

Vanasti oli kombeks kuusk ehtida alles jõululaupäeval. Nüüdisajal soovime kuuse tuppa tuua nii vara kui võimalik, et nautida jõuluaega juba advendi saabumisega. Seetõttu on kaunistatud jõulupuid kõikjal näha juba detsembri alguses. Eestis olid vanal ajal ka mitmesugused jõulutraditsioonid – kodupõrand kaeti õlgedega ning jõulueineks valmistati seapraadi. Siga tapeti vahetult enne pühi ning see tähistas lootust jõukamale ning rikkalikumale elule.

Jõulud on siiani pühad ning ka vanasti ei tehtud jõulupühadel tööd. Tegeldi hoopis tubaste tegevustega, sealhulgas ennustamistega. Näiteks ütleb vanarahvas, et kui jõulud külmad, saabub ka kevad hiljem ning kui jõulude ajal on ilm soe, tuleb ka aasta viljakas. Vanasti oli äärmiselt tähtis oma tuttavaid ja sugulasi meeles pidada, neile jõulutervitusi saata ning koos aega veeta.

Tänaseks on jõuludest saanud üleilmne püha ja traditsioon, mida tähistatakse olenemata religioonist. Kogu maailm on ehitud erinevate jõulupuudega ning üksteisele tehakse toredaid kinke. See on maagiline aeg, mil pered saavad taas kokku ning veedavad rahulikult ja mõnusalt koos aega. See on aeg, mil kõikjal on kuulda jõululaule ning võimalik nautida talviseid tegevusi. Jõulud on imeline aeg, tänu millele on meil veel üks põhjus lähedasi meeles pidada ning leida aega, et nende seltsis unustamatuid hetki veeta.