Majandus- ja taristuminister esitas Vabariigi Valitsusele vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega kohustatakse vedelkütuse tarnijaid lisama bensiini ja diislikütusesse taastuvast allikast toodetud kütuseid ehk biokütuseid. Kohustuse näol on tegemist Euroopa Parlamendi ja nõukogu taastuvenergia direktiivist tuleneva kohustusega, mille kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et aastaks 2020 kasutatakse transpordis vähemalt 10% energiamahu ulatuses biokütuseid. Leedus ja Lätis moodustab nende osakaal juba 5%, Soomes moodustavad transportkütustest üle 10% taastuvast allikast toodetud kütused. Eesti on viimane liikmesriik, kes sellise kohustuse üle võtab.

„Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise suurendamisega transpordis saab vähendada transpordisektori sõltuvust imporditud naftast, mille puhul on energia varustuskindluse probleemid kõige teravamad, ja mõjutada transpordisektori kütuseturu muutumist keskkonnahoidlikumaks,“ sõnas majandus- ja taristuminister Kadri Simson. „Kohustuse viimase rakendajana on Eestil olnud võimalus õppida teiste liikmesriikide kogemusest. Kui veel 2010.a andsid sektoris tooni ebakvaliteetse biokütuse kasutamisest tingitud probleemid, siis tänaseks on biokütus kõrgekvaliteediline toodang, mida on võimalik kasutada ohutult iga ilmaga,“ lisas Simson.

Eelnõu kohaselt peab alates 2017.a maist tarbimisse lubatud kütus sisaldama vähemalt 3,3% energiamahu ulatuses biokütust. 2018.a on vastav tase 6,4%, 2019.a tase 8% ning 2020.a tase 10%. Ühtlustamaks kohustust naaberriikide vedelkütuse turuga, ei pea kohustuse rakendumise ülemineku ajal 2017.a novembrist 2018.a märtsini (k.a) diislikütusele biokütust lisama. Kui biokütus on toodetud jäätmetest või jääkidest, saab selle panust eesmärgi täitmisel arvestada kahekordselt. 2015.a seisuga kasutati Eesti transpordisektoris 0,2% ulatuses taastuvast energiaallikast toodetud kütust.