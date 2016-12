Jõulu ning aastavahetuse pidustused on kohe kohe käes. Teatavasti on need peod tuntud oma sädeluse, uhkuse ja kauniduse poolest. Mida sellistel pidustustel selga panna?

TV3-e "Seitsmestes uudistes" jagasid nõud stilist Ženja Fokin ja moedisainer Tiina Talumees! Vaata videost!