Kadri Keiu Ilves õpetab vennale eesti keelt: "Ma laulsin talle unelaule."

Nelja-aastaselt looduse rüpest linna presidendilossi kolinud Evelin Ilvese ja president Toomas Hendrik Ilvese tütar Kadri Keiu usub, et just looduses on lapsel hea üles kasvada, kuigi ka loss oli omamoodi tore.

Kui tüdruk veel Ärmal elas, sõbrunes ta seal lindude ja loomadega, eriti koera ja toonekurega, kellele kirjutas soove. "Et saaksin endale väikese õe või venna," rääkis Kadri Keiu saates "Ringvaade".

Aastaid hiljem läks soov täide, kuigi päris venna asemel sai ta poolvenna – hiljuti sündis Ilvesel ja tema uuel kaasal Ieval poeg Hans Hendrik. "Aga kõik asjad juhtuvad õigel ajal või natukene hiljem," lisas seepeale Evelin.

Kadri Keiu sõnul mõistab ta hästi, miks teised pidevalt oma väikesest õest või vennast räägivad. "On kuidagi nii hea tunne, et nüüd oled kellegi suur õde ja keegi armastab sind ja sina teda. Keegi väike inimene."

Ta tunneb muret, et ei saa Hansule olla samasugune suur õde, nagu olla soovis, küll aga kavatseb ta vennale õpetada korralikku eesti keelt ning on sellega juba ka algust teinud. Esimese asjana laulis Kadri Keiu vennale: "Ma laulsin talle unelaule ja üleüldse eesti laule."