Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Triin Täht kirjutab ministeeriumi blogis, et on tõestatud, et alkoholireklaam suurendab alkoholitarbimist ning selle mõju avaldub kogu elu vältel. Ka EMORi uuringutest selgub, et noored on reklaamidest väga teadlikud. "Kui ühest küljest on reklaami mõju ajas suurenev, siis erinevad eksperimentaaluuringud näitavad, et reklaamil võib olla ka otsene ja kohene mõju tarbimisele," kirjutab Täht. Selliseid uuringuid on teinud näiteks Radboud ülikooli käitumisteaduste instituut, Utrechti ülikooli noorukite arengu uuringukeskus ja Queen’si ülikooli psühholoogiaosakond.

Katsealusteks valiti 80 meesüliõpilast vanuses 18–29 ning nad jagati juhuslikult nelja gruppi. Iga grupp vaatas tunnist filmilõiku, milles oli kaks reklaamipausi. Esimene grupp vaatas filmi, kus tarbiti ohtralt alkoholi ja sinna vahele näidati alkoholireklaame. Teine grupp vaatas sama filmi, kuid alkoholireklaami ei näidatud. Kaks ülejäänud gruppi vaatasid filmi, kus ei tarbitud palju alkoholi. Siiski näidati ühele grupile alkoholi-, kuid teisele neutraalseid reklaame. Osalejad teadsid vaid seda, et uuritakse nende tavapärast käitumist teleka vaatamise ajal. Uuringutoa nurka pandi külmkapp mittealkohoolsete jookide ja alkoholiga. Uuringutulemus näitas, et esimene grupp (alkofilm+alkoreklaam) tarbis eksperimendi jooksul pea kaks korda rohkem alkohoolseid jooke, kui see grupp, kellele alkoholi ei näidatud (film+reklaam).