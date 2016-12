2. detsembril toimunud Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja aastalõpupeol andis kinnisvaraportaal City24.ee esmakordselt välja Aasta Tähe autasud.

Alljärgnevalt järjekordne lühiintervjuu ühe laureaadi ja MyHome Kinnisvarabüroo maakleri Kadri Kruus-Magomedoviga.

Miks ja mis asjaoludel valisite maakleri elukutse?

See valik oli juhus. Tulin Ameerikast Eestisse, keegi soovitas liituda Paul Oberschneideri meeskonnaga. Suhtlemine ja müük on mulle alati meeldinud, inglise keel oli hea. Nüüdseks olen seda ametit pidanud juba 12 aastat.

Kui oleksite algaja maakleri mentoriks, siis mida te talle kõigepealt soovitaksite?

Tee tööd südamega, siis kannab see vilja. Kannatust peab kõvasti olema, et kliendibaasi koguda. Palju tööd tuleb teha ja suhtlemist on palju.

Millised on praegusel kinnisvaraturul maakleri kõige suuremad väljakutsed?

Uutele klientidele peab ennast kogu aeg tõestama, et usaldust võita. Maakleri maine on kahjuks madal, kuna turul on palju nii-öelda ühe aasta üritajaid, kes tulevad niisama proovima ja kellel puudub väljaõpe ning kogemus.

Kas oskate põhjendada, miks City24 kasutajad just teid on kiitnud?

Teen tööd ausalt, puhtast südamest, mulle meeldib inimesi aidata.

Kes on üldse maakleri jaoks ideaalne klient?

Klient, kes teab, mida ta tahab. Palju on neid, kes ei tea.

