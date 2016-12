Novembris maksis Tallinna korteri ruutmeeter keskmiselt 1695 eurot, mis on 4,4 protsenti enam kui oktoobris ning kõrgeim tase 2007. aastast, analüüsib Eesti üks suuremaid kinnisvarafirmasid 1Partner Maa-ameti statistikat.

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul pole hinnatõusu põhjus kinnisvara üldine kallinemine, vaid inimesed ostavad rohkem uusi ja kallimaid kortereid, mis tõstab statistiliselt keskmist hinda. “Ligi 30 protsenti kõigist Tallinnas müüdud korteritest olid uued, mis on väga kõrge tase,” rääkis Vahter.

Martin Vahteri sõnul näitab statistika, et nõukogudeaegsete paneelelamute hind on juba pea kaks aastat paigal püsinud. “Näiteks Mustamäel on korteri keskmine ruutmeetri hind eelmisest aastaga võrreldes isegi paar protsenti langenud,” ütles Vahter.

“Demograafilistel põhjustel on suurem linnastumine ära olnud ning Tallinn ei kasva enam nii kiiresti, kui viimased paar aastat. Ka inimeste ostujõud kerkib väga aeglaselt ning seetõttu jäävad ka kinnisvarahinnad praegusele tasemele pidama,” lisas Vahter.

Novembris müüdi Tallinnas 794 korterit, mis on viis protsenti enam kui mullu samal ajal. Korteri keskmine ruutmeeter kallines aastatagusega võrreldes 8,6 protsenti 1695 euroni. Kalleim korter müüdi 625 000 ning odavaim 9000 euroga.

Novembris müüdi Tallinnas 36 hoonestatud elamumaa krunti, mis on 12 võrra rohkem kui varasemal kuul. Kalleim maja müüdi 520 000 ning soodsaim 8000 euro eest.

Möödunud kuul müüdi pealinas 14 elamumaa krunti, mis on üheksa võrra enam kui oktoobris. Kalleim hoonestamata krunt müüdi novembris 780 000 ja odavaim 6391 euro eest.