Valitsus otustas neljapäevasel istungil kinnitada Eesti Energia aktsiakapitali suurendamise ja ettevõttele Pärnu maakonnas Vändra vallas Metsaküla külas asuva Tootsi Suursoo kinnistu üleandmise; kinnistule kavandab ettevõte Tootsi tuulepargi rajamist.

Suursoo kinnistu eraldamine avati aruteluks, sest valitsuse liikmetel tekkis küsimus, kas sellise eraldamise puhul võiks olla tegemist lubamatu riigiabiga, kuid arutelude käigus sai kõigile selgeks, et seda ei ole, ütles valitsuse meedianõunik Kateriin Pajumägi BNS-ile.

Eesti Energia AS-i aktsiakapitali suurendamiseks antakse riigiettevõttele üle Pärnumaal Vändra vallas Metsaküla külas asuv 40 katastriüksusest koosnev kinnistu, mille väärtus on ligi 4,1 miljonit eurot.

"Riik teeb oma varaga tehinguid kooskõlas riigivaraseaduse ja teiste seadustega. Riigile kuuluvate kinnistute mitterahalise sissemaksena riigi äriühingule võõrandamine on õiguspärane ja varem korduvalt kasutatud aktsiakapitali suurendamise viis, mida on kasutatud mitte ainult Eesti Energia, vaid ka mitmete teiste riigi äriühingute puhul. Tuulepargi rajamiseks tarvilike kinnistute mitterahalise sissemaksena kasutamine riigi poolt ei ole seega ei ootamatu ega erakordne," ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja Kristina Haavala BNS-ile.

"Eesti Energia AS on Tootsi tuulepargi rajamist ette valmistanud alates 2011. aastast. 2016. aasta 5. juulil kehtestati Tootsi tuulepargi teemaplaneering kuni 46 tuuliku ehitamiseks. Praeguseks on Eesti Energia AS läbi viinud vajalikud ehituseelsed uuringud ja tuulepargi rajamiseks on väljastatud ehitusluba. Valitsusliidu lepingu kohaselt on kavas Eesti Energia taastuvenergia üksuse vähemusosalus viia börsile ning kaasatavat erakapitali kasutataks ka Tootsi tuulepargi rajamise rahastamiseks," lisas ta.

Eesti Energia plaanib Tootsi tuulepargi rajamist ning maa on vajalik selle esimese etapi elluviimiseks 2020. aastaks.

Tootsi tuulepargi alale on kokku planeeritud rajada kuni 52 tuulikut, sealhulgas esimese etapina 38 elektrituulikut. Tänavu juulis kehtestati Tootsi tuulepargi teemaplaneering osaliselt 46 tuulikule. Planeeritud tuulikute alune maa on praegu keskkonnaministeeriumi valitsemisel.

Eesti Energiale Tootsi Suursoo endise turbamaardla eraldamist on kritiseerinud Eesti tuuleenergeetika ettevõtteid koondav Eesti Tuuletehnoloogia Liit.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix