Supermodell Gigi Hadid paljastas ajakirjale Elle antud intervjuus, et tema kõhna keha taga pole mitte range dieet vaid haige kilpnääre.

21-aastane Victoria´s Secreti modell selgitas, et ta on juba kaks aastat põdenud Hashimoto tõbe. See on autoimmuunhaigus, mille puhul keha immuunsüsteem tekitab ise kilpnäärmes põletiku ja aeglustab selle talitlust.

Ravimid, mis haigust alla suruvad, panid Gigi kaalu kaotama. Naine tunnistas, et on viimase aasta jooksul nii palju alla võtnud, et ei soovinud 30. novembril toimunud Victoria´s Secreti pesusõu jaoks enam grammigi kaotada.