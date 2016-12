Madonna rääkis koomik James Cordeni jutusaates, et oli oma sõbra Michael Jacksoniga prantsuse stiilis suudelnud, kuid popikuningas vajanud enne pisut lõõgastust.

“Ma pole sellest varem jutustanudki, keegi pole küsinud,” nentis 58aastane Madonna, lisades, et märja suudluse algatajaks oli tema ise. “Sest Michael oli muidugi selline ujedake. Aga ta oli varmas kaasamängija. Jootsin talle klaasi chardonnay’d sisse, et ta lõdvestuks. Ja see mõjus. See tegi temaga imet!”

Lauljanna ei paljastanud, millal intsident aset leidis, kuid FemaleFirst märgib, et paarike käis 1991. aastal üheskoos Oscarite galal.