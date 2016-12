Kui maakeral on keegi, kes teab, kuidas oma elu elada, siis on see särav näitlejanna Helen Mirren.

Tema tööd on hinnatud Oscari, Tony, nelja Emmy ja kolme Kuldgloobuse auhinnaga. Mirreni ja filmilavastaja Taylor Hackfordi abielu kestab juba 19 aastat ja tundub olevat väga õnnelik.

71-aastane naine ise on kommenteerinud, et tema arvates pole armastuses mingeid reegleid, kuid tasub silmas pidada üht asja - ära abiellu kiiruga.

"Ma abiellusin Tayloriga juba vanemas eas ja see kukkus väga hästi välja. Anna oma partnerile hingamisruumi ja toeta teda tema püüdlustes. See ongi minu arvates kõige tähtsam. Ja see kehtib nii meeste kui naiste kohta."