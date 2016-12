Õhtuleht ning Oma Põrsas ja Reti talu korraldavad konkursi – saada meile vahva pilt oma jõuludest ja võid võita auhindu!

Pildil võib olla ükskõik mis – peamine, et see oleks jõulude ja aastavahetusega seotud! Seega võid saata meile foto oma jõulusöömingust, piparkookidest, kuusepuust, ehitud kodust, lumememmest või midagi muud. Kõik pildid pannakse üles galeriisse ning on nähtaval Õhtulehe pealehel.

Esimesed kaks võitjat on juba selgunud: Maia Lxxx ja Aigi Pxxxxxx. Võitjatega võetakse ühendust.

Saada foto e-mailile mang@ohtuleht.ee ja pane pealkirjaks "jõulupilt". Konkurss kestab 29. detsembrini.

Võitjad valitakse loosi teel ning auhinnaks on kolm kinkepakki Oma Põrsalt ja Reti talult, mis sisaldavad:

- Praad Siilike

- 2 latti Eesti Lihatööstuse suitsuvorsti

- Õunamahl 1,7l

- Marineeritud kõrvits

- Marineeritud peet

- Marineeritud kurk

- Marineeritud küüslauk

- Praekapsas

Kaks jõulupakki loositakse välja 21. detsembril ja kolmas 28. detsembril. Auhinnad saab kätte Oma Põrsa lihapoodidest.

E-mailid edastatakse mängu korraldajale.